Gana estudiante del Cobach Caborca medalla de bronce en Olimpiada Nacional de Biología

CABORCA, Sonora.- Con una emotiva y jubilosa ovación, por parte del alumnado del Cobach Caborca, fue recibida la noticia que Juan Pablo Armenta Sagaste, alumno del quinto semestre, turno matutino, obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Biología, representando a Sonora, en Culiacán, Sinaloa, del pasado 12 al 16 de noviembre.

Antes, durante el mes de mayo, el talentoso estudiante caborquense, clasificó como primer lugar en una competencia inter Cobachs e instituciones incorporadas, a nivel Sonora, en concurso organizado por la Unison Hermosillo, como parte de la 23 Olimpiada Sonorense de Biología.

“La primera fase de los exámenes, en Culiacán, fue de conocimiento teórico con respuestas en hojas blancas y no me fue difícil, pero ya en la segunda etapa y final, fue de examen práctico teniendo como base hacer observaciones experimentales y de microscopio, en laboratorio.

La mera verdad me cansé en este examen, no es excusa, pero a lo mejor no iba bien preparado para eso ya que duró siete horas y solamente me alcanzó para el tercer lugar”, comentó Juan Pablo, quien tiene 17 años de edad y cuyo promedio actual de calificaciones, en general, es de 93.

Sobre la carrera que le gustaría estudiar al salir del Cobach, confió, es Bioquímica en el Politécnico Nacional, aunque tiene incertidumbre por la cuestión económica a menos que pueda conseguir una beca de estudios.

Asimismo, agradeció a su maestro y asesor, Manuel Basilio Gama Becerra, por la ayuda brindada, al igual que a sus compañeros de clases y personal académico y administrativo de la institución, pero principalmente a su mamá, Emigdia del Carmen Sagaste y su papá Álvaro Armenta, quienes no han escatimado esfuerzos por apoyarlo, incondicionalmente, en todas sus aspiraciones.

Yo estaba viendo en internet, por el mentado Facebook Light, el concurso y estaba muy emocionada, con la piel chinita, echándole porras y haciendo “changuitos”, sintiendo que mi corazón se salía cuando lo nombraron como finalista.

“Y más cuando a él lo miré emocionado, porque mi hijo es muy serio. Se me salieron las lágrimas de gusto, quería salir corriendo gritando de gusto y emoción”, expresó por su parte Emigdia, mamá de Juan Pablo al agregar que a los padres de los concursantes no los dejaron acompañarlos para que no se distrajeran y por eso tuvo que mirar desde su casa el evento.

Juan Pablo Armenta espera poder conseguir una beca para cumplir su sueño de estudiar Bioquímica en el Politécnico Nacional.

La directora del Cobach Caborca, Dulce María Duarte Romero, declaró que Juan Pablo recibirá próximamente un reconocimiento especial por poner en alto el nombre de la institución, y de Sonora, al igual que Jesús Manuel Contreras, también estudiante de este plantel quien recientemente fue parte del equipo subcampeón del mundial de softbol, categoría U18, representando a México.