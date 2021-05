Gana Sonora 12 oros en inicio de Macrorregional de Atletismo

La delegación de Sonora tuvo un gran arranque este viernes en el Macrorregional de Atletismo celebrado en la capital de Aguascalientes, al conquistar 12 primeros lugares y asegurar el mismo número de plazas para los Juegos Nacionales de Conade, a realizarse del 22 al 30 de junio en Monterrey.

Además, avanzarán las cuatro mejores marcas de los macrorregionales, en cada prueba, categoría y rama, los cuales serán dados a conocer cuando finalice la etapa que está llevándose a cabo de manera simultánea alrededor del país.

En pruebas de pista, los campeones sonorenses en el primer día fueron: Carolina Montes (100 metros Sub 23 con 12:01), Sarah del Moral (400 metros Sub 18 con 58:63), Paulina Grijalva (400 metros Sub 20 con 58:12), Christian René Valdez (400 metros Sub 20 con 49:34), Julio Díaz (400 metros Sub 23 con 49:79) y Óscar Valdez (100 metros Sub 20 con 11:34).

#OrgulloSonora Cristian René Valdez, medalla de oro en los 400 mts., sub 20, con un tiempo de 49.34 va directo a los Juegos Nacionales @CONADE pic.twitter.com/1oquwzMA9q — CODESON Oficial (@CODESONoficial) May 21, 2021

También se ganó un cetro de macrorregión en relevos, en la distancia de 4x400 categoría Sub 20 en la modalidad de Mixto; la cuarteta sonorense la conformaron: Luis Pablos, Xitlali Ruiz, Nicole Armenta y Christian René Valdez.

Mientras que los monarcas en pruebas de campo resultaron: Verónica Luzanía (lanzamiento de disco Sub 23 con 48.83), Miguel Trevizo (lanzamiento de martillo Sub 20 con 53.20), Alán Obregón (salto de longitud Sub 20 con 6.59), Emily Robles (salto de longitud Sub 18 con 5.14) y Alfredo Lugo (lanzamiento de jabalina Sub 23 con 59.39).

Sonora es parte de la Zona 1 del Macrorregional de Atletismo, junto con Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Aguascalientes, Durango y Zacatecas; también estaba incluido Chihuahua, pero no acudió.