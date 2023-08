‘Gadgets’ educativos: la ayuda que necesitas

Una de las formas practicas para seguir enriqueciendo la experiencia educativa de tus hijos es utilizando la nueva tecnología, que ayuda a los más pequeños a aumentar su conocimiento; ya sea con el tema de las artes, las matemáticas o simplemente para entretenimiento, podrás utilizar los siguiente ‘gadgets’ para seguir desarrollando sus destrezas.

Teléfono con reloj inteligente

Spacetalk Adventurer 2

El reloj tiene funciones como seguimiento por GPS, llamadas y videollamadas telefónicas, mensajes de texto, botón de emergencia, aplicación de bienestar y recordatorios.

Con nueve correas intercambiables de silicona y un área de visualización más grande, Spacetalk desarrolló este reloj más cómodo y fácil de usar para niños de seis a doce años.

Altavoz de cartón móvil

Berlin Boombox

Hecho para teléfonos inteligentes y reproductores de archivos MP3, el altavoz estéreo de cartón está construido con elementos de alta calidad; con el podrás disfrutar de música de manera inalámbrica desde cualquier dispositivo con Bluetooth.

Las funciones de este aparato se controlan con una sola perilla y sólo requiere tres pilas tamaño AA, que proporcionarán 200 horas de música; también utiliza un adaptador de corriente microUSB de cinco voltios.

Cámara fotográfica digital

VTech Kidizoom Duo 5.0

Esta cámara cuenta con un ‘flash’ automático, pantalla a color, ‘zoom’ digital, grabadora de audio con efectos de cambio de voz y entretenidos juegos integrados.

Además, la cámara puede transferir archivos a la computadora para editar y mejorar las fotos y videos con más de 70 efectos; este artefacto es divertido para los niños además de alentarlos a ser creativos.

Altavoz inteligente

Echo Show 8

Este artefacto brinda una nítida pantalla HD y sonido estéreo seguro para niños menores de doce años; cuenta con controles parentales habilitados en Amazon Kids.

Los pequeños podrán hacer preguntas al asistente virtual incorporado llamado Amazon Alex y éste dará respuestas amigables para los niños, además de filtrar canciones explícitas y bloquear compras.

Teléfono celular

Opel Mobile SmartKids

Con el dispositivo móvil diseñado especialmente para niños, los padres podrán establecer límites personalizados sobre cómo y cuándo los pequeños realizarán llamadas y enviarán mensajes de texto.

También los adultos tendrán la oportunidad de conectarse para ayudar a los infantes a aprender a usar los teléfonos móviles de manera responsable, además de poder rastrear la ubicación por medio de zonas seguras virtuales establecidas.

Camioncito de comida

Osmo Math Wizard 5

Este juego práctico, adecuado para matemáticas de primer y segundo grado, invita a los chicos de seis y ocho años a dominar la geometría aprendiendo a componer, dividir y más.

Los niños podrán ampliar sus horizontes a través de la experimentación y el desarrollo de habilidades; para jugar no es necesario tener una conexión a internet, sólo se requiere una tableta iPad o Fire más la base Osmo que sea compatible.

Dispositivo de relajación

My Little Morphee

Ideal para ayudar a los niños a conciliar el sueño antes de acostarse o para mantenerlos tranquilos durante el día, My Little Morphée contiene 192 viajes de meditación que incluyen ejercicios de visualización, respiración y relajación.

Más información: Bountyparents.com