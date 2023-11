Fue una experiencia inolvidable para México la plata obtenida en el mundial en Hermosillo: Leo Figuereo

NOGALES.- Fue un momento inolvidable para México el haber obtenido la medalla de plata en el mundial de softbol U18 realizado en Hermosillo, la semana pasada, declaró Leo Figuereo Peguero, coach de la selección mexicana.

“Fue una experiencia muy linda y motivadora para seguir adelante con estos jóvenes talentosos. Es mi segundo mundial con la selección mexicana, el primero fue en Nueva Zelanda donde quedamos en el séptimo lugar del ranking mundial, además de un panamericano en Guatemala.

El hecho de participar México en otro mundial en esta categoría, y de esa forma, cree que ya se le considera a este País como una potencia softbolera, y que una medalla no define la calidad de los jugadores, aunque no todo el tiempo se dan los resultados, por lo que hay que seguir trabajando con disciplina.

“Una medalla de plata, haciendo historia en México, es algo más de lo que estábamos esperando. Es una experiencia única, porque todos nos involucramos como una gran familia.

Los jóvenes pausan sus estudios y dejan a sus familias y otros sus trabajos, por varios días, para concentrarse y prepararse no solo físicamente, sino también psicológicamente. Me gusta mucho trabajar este aspecto con los muchachos para que no tengan duda de sus habilidades y desempeño que pueden dar en el campo”, confió.

Figuereo Peguero, reveló que dentro de la caseta en el terreno de juego se vive una convivencia sin igual con los jóvenes y ocurren muchas vivencias como la del reciente mundial, cuando un batazo de foul golpeó al receptor caborquense Christian del Valle y al querer auxiliarlo no le contestaba nada.

Ya verás que el condenado muchacho no me contestaba y me hizo sudar feo; de repente abrió un ojo y me dijo que si era lo más fuerte que bateaban y se soltó riendo. Convivimos mucho e incluso comemos juntos, aunque es muy tragón”, externó bromeando.