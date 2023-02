Francisco “Jicamita” Acuña: Da todo en la cancha

La afición conoce bien el apodo de este futbolista, pues su pasión por el deporte viene del linaje de Francisco Javier “Jícama” Acuña, una de las figuras más prolíficas del balompié sonorense; desde su debut con tan sólo 17 años brilla en el campo profesional.



En su carrera acumula importantes participaciones que han llevado a sus equipos a ser los primeros en las tablas; el hábil jugador se sumó hace poco al equipo de la tierra que lo vio nacer y junto a sus compañeros, esperan ser los más fuertes de la temporada.

¿Qué sientes al ser reconocido como un “máster” del futbol a nivel nacional?



“Me siento muy contento y feliz; con responsabilidad, porque sé que debemos ser un ejemplo para la sociedad, sobre todo para los niños, y con esa responsabilidad me gusta trabajar”.

¿Qué te apasiona de este deporte?



“Poder desenvolverme dentro de la cancha, siento que me libero y es lo que más me gusta hacer; desde niño fue mi sueño, conseguirlo y seguir activo me crea una ilusión que me hace trabajar y me hace sentir muy comprometido con el equipo con el que estoy ahora”.

¿Cómo ha sido forjar tu propio camino, teniendo la figura de tu padre como ejemplo?



“Muy bonito, porque él fue el que me hizo sentir el cariño al futbol y me orillo al deporte, pues yo jugaba beisbol; mi papá es admirable, mi pasión nació gracias a que una vez me llevó a ver un nacional de niños, fue la semilla que plantó para que yo siguiera sus pasos”.

¿Te hubiera gustado hacer algo diferente?



“Siempre me gustó mucho el tema de ser ingeniero o arquitecto: entré a la universidad, pero no la pude concluir por el tema deportivo; ahora mismo me estoy preparando porque después de esta etapa quiero seguir en el deporte, pero desde otro lado”.

¿Qué significa para ti que los Cimarrones sean los actuales líderes de la Tabla General de la Liga de Expansión MX?



“Hemos empezado de gran manera: el equipo es un proyecto bien cimentado en el que ya nos conocemos entre nosotros, vamos por un buen camino y esto es una oportunidad muy buena para cumplir lo que queremos todos”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Me gustaría terminar lo mejor que pueda como futbolista, cuando me retire quiero que sea porque estaré en paz con lo que le di al futbol; quiero prepararme, tomar cursos en el extranjero para seguir encaminado en el futbol como dirigente o entrenador, en un equipo más grande”.

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:



“Como jugador de Cimarrones estamos dando todo en la cancha y como institución, creo que va a crecer muchísimo; el futbol para Sonora también va ir creciendo mucho más, y creo que viene algo importante en el estado para el deporte”.



“Dormir bien es fundamental en la rutina porque siempre hay que estar al máximo al otro día, así recuperas energías gastadas y consigues buenos resultados”

Síguelo en Instagram: @fjaviacuna8

Trayectoria

C.F. Tigres UANL

San Luis F.C.

Atlante F.C.

Club Atlético Morelia

Club Puebla

Lobos BUAP

Atlético Ottawa

Club Necaxa

Cimarrones de Sonora