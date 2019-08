Fortalece CPA seguridad; entrega 152 patrullas

HERMOSILLO, Sonora.- Para apoyar a municipios que no pertenecen al programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el Gobierno estatal entregó un total de 152 patrullas a la PESP y 34 municipios.



La gobernadora Claudia Pavlovich hizo la entrega de 100 unidades a la Policía Estatal y 52 a municipios de acuerdo al estado de fuerza y condiciones de patrullas actuales.



"Es una parte de todo lo que se tiene que hacer para tener paz y tranquilidad en este Estado, Sonora ha diminuido en muchos índices que afecta a la ciudadanía, como el robo a casa habitación, robo de vehículos, pero aquello que impacta de manera importante e infunde temor, son los homicidios de alto impacto", afirmó la titular del Ejecutivo.



Pavlovich Arellano aseveró que los sonorenses no tienen por qué acostumbrarse a este tipo de hechos violentos



Las patrullas son 122 pick up doble cabina 4x4 de ocho cilindros y 30 unidades pick up doble cabina 4xR4 de seis cilindros e incluye: Equipamiento, servicio correctivo y preventivo, seguro cobertura especial policía, garantía extendida y monitoreo GPS.



Estas unidades se adquirieron a través de arrendamiento a 25 meses por medio de licitación pública e incluirá mantenimiento y seguros.



Entre los municipios beneficiados se encuentran Agua Prieta, Álamos, Etchojoa, Santa Ana, Cananea, Ures, Empalme, Huásabas, Moctezuma, entre otras.



En la entrega estuvieron presentes representantes de seguridad de los 3 niveles de Gobierno, así como alcaldes y comisarios de Seguridad de algunos municipios beneficiados.