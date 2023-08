Fiscalía de Sonora: Defendiendo a los indefensos y combatiendo la crueldad animal

SONORA.- En un compromiso firme por salvaguardar a los seres más vulnerables, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha reafirmado su enfoque en la inclusión, el respeto y la protección de todas las formas de vida. Esta determinación se ha traducido en la judicialización de 25 casos significativos de delitos contra animales, respondiendo a 140 denuncias desde el año 2021 hasta la fecha.

Entre los logros destacados, se encuentran avances notables en situaciones de abandono, maltrato y crueldad animal que han conmocionado a la sociedad. Ejemplos notables incluyen el rescate de Roger, un canino de la raza Golden Retriever víctima de maltrato en Ciudad Obregón, y Max, un valiente mestizo rescatado en Real del Carmen, Hermosillo.

En una colaboración estrecha entre el gobierno de Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado, se están implementando medidas concretas para fomentar la convivencia social armoniosa. La respuesta a los justos reclamos de la sociedad frente a actos de crueldad animal es una prioridad, ya que estos actos no solo ofenden a la conciencia pública, sino que también representan un peligro para la comunidad en general.

Un aspecto clave en este esfuerzo ha sido la colaboración valiosa de la comunidad. La denuncia ciudadana ha demostrado ser un instrumento vital para la acción de la justicia, permitiendo la identificación y enjuiciamiento de los responsables. Además, instituciones de la sociedad civil organizada han contribuido significativamente, brindando refugio y cuidado a los animales rescatados, ejemplificando la importancia de la unidad en la protección de los indefensos.

