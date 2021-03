Firman el acuerdo a favor de la legalidad en el proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- La democracia requiere fortalecerse y perfeccionarse y para ello es indispensable reforzar la institucionalidad del País y comprometerse con la legalidad irrestricta en el próximo proceso electoral, “porque no hay democracia si no hay instituciones fuertes, no hay democracia si no hay equilibrios, no hay democracia si no cuentan todas las opiniones y no hay democracia si no hay el imperio de la ley”, enfatizó Claudia Pavlovich Arellano.

La Gobernadora participó ayer junto con otros mandatarios en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La ceremonia, encabezada por el Ejecutivo federal, tiene como fin un compromiso horizontal y respetuoso a favor de la democracia y a actuar con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular.

Ahí, la mandataria estatal, como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ratificó el compromiso de la jefa de gobierno y gobernadores, integrantes del organismo, con el respeto absoluto a la institucionalidad y con el apego escrupuloso al marco normativo que rige al país y a las entidades federativas.

"La Conago está comprometida con la participación ciudadana y con el irrestricto respeto a todas las voces, a las consonantes y a las disonantes, porque todas, absolutamente todas, enriquecen el diálogo nacional.

La Conago está comprometida con la legalidad irrestricta en los próximos comicios electorales, para que la democracia se perfeccione cada vez más y no sólo se garantice que los votos se cuenten en un marco de confianza y credibilidad, sino que se garantice que los votos sean depositados con absoluta libertad”.

“La Conago está comprometida con la coordinación con el Gobierno federal para sacar adelante las tareas de nuestro País, porque ese es el espíritu de la democracia, que una vez que los ciudadanos deciden quien ha de gobernar, entonces todos construimos los consensos necesarios para que ese Gobierno al que aspiran los ciudadanos sea posible”, afirmó.

El compromiso es con el equilibrio de poderes, indicó la gobernadora Pavlovich, donde la sociedad mandata al Estado a través del Poder Legislativo, el Ejecutivo obedece y actúa conforme a la ley y el judicial imparte justicia y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano.