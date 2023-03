Felipe "N" suplicaba no ser entregado a policías; decía "me van a matar" tras reportar presunto robo

CABORCA, Sonora.- La Fiscalía de Sonora investiga el homicidio de Felipe “N”, quien fue localizado sin vida la noche del 20 de marzo, mismo que, un día antes, había sido entregado a la policía por un periodista que hacía una transmisión en vivo.

La noche del domingo 19 de marzo, mientras se registraban varios enfrentamientos armados en Caborca, Felipe "N", salió de entre la oscuridad, cuando el reportero hacía un directo para redes sociales y se subió a su auto, pese a que le había pedido al joven que no lo hiciera.

Felipe “N" denunció presunto robo antes de ser entregado a la policía

De acuerdo con información de El Universal, el joven se acercó a un convoy militar para decirles que lo habían despojado del auto. La patrulla castrense se retiró sin hacerle caso y volvió con el reportero.

"Quiero que me ayude", le pedía, pero el comunicador insistía que no quería meterse en problemas; el hoy fallecido subió al vehículo y el periodista avanzó en la unidad y lo entregó a la policía.

"Señor no me haga esto, señor me van a matar", suplicó; el periodista lo dejó en manos de las autoridades, en el lugar estaban estacionadas más de seis patrullas de la policía estatal y municipal.

Fiscalía investiga muerte de Felipe “N”

Esta día, la Fiscalía de Sonora informó que trabaja para esclarecer el homicidio de Felipe “N.”, en Caborca.

Fue localizado sin vida la noche del 20 de marzo quien fuera entregado por un reportero a elementos de la Policía Municipal de Caborca el pasado domingo 19, lo que consta en una transmisión en vivo en un medio de comunicación digital del mismo reportero".

La mañana del lunes pasado 20 de marzo, la Fiscalía de Sonora recibió un Informe Policial Homologado (IPH) sin persona presentada como víctima, ni como detenida.

Declaraciones de la familia de Felipe "N"

Se le remitió únicamente un documento donde se expone que quien se ostentó como “David Ramón” fue entrevistado por los agentes municipales como víctima de delito de robo, narrando los hechos y que debido a ello le pidió apoyo a un comunicador, resultando ser posteriormente identificado como Felipe “N”.

Conforme a la declaración de la señora Daniela, mamá de Felipe “N.”, realizada este martes 21 de marzo al reconocer el cuerpo de su hijo, citó que el pasado lunes fue informada que Felipe “N.” estaba en la Comandancia Municipal y personalmente fue a recogerlo, procediendo a llevarlo a su domicilio.

La madre de Felipe "N" declaró que recogió a su hijo en la Comandancia Municipal de Caborca.

Fue entre las 12:00 y 13:00 horas que la novia y suegra de Felipe pasaron por él a su domicilio para llevarlo a casa de su suegra en la Colonia Santa Cecilia. Declaraciones de la novia establecen que ahí permaneció hasta las 17.00 horas, cuando les dijo que saldría a hacer unos mandados, pero ya no regresó.

Cabe mencionar que el papá de Felipe “N.”, del mismo nombre, fue una de las personas que resultó privado de la vida en el contexto de enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, su cuerpo fue localizado a unos metros de un vehículo Runner, color guinda, con impactos de arma fuego, de donde fueron asegurados poncha llantas, cargadores vacíos y abastecidos para arma larga tipo fusil.

Siguen investigaciones en Caborca por muerte de Felipe “N”

Se mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y castigar a él o los probables responsables.

El cuerpo sin vida de Felipe fue localizado a un costado del campo de fútbol ubicado en la Calle 37 y 38 de la colonia Burócratas.

En su pecho tenía una cartulina con un narcomensaje donde se le implicaba junto con otras tres personas más, en el asesinato del joven Emilio del Castillo víctima colateral del enfrentamiento armado del pasado domingo, cuando murieron siete personas y cuatro resultaron heridas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:20 horas del lunes, mientras deportistas celebraban un encuentro de futbol. Policías acordaron el área e interrumpieron el partido.