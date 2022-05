Felicita Alfonso Durazo a mamás sonorenses

En el marco del festejo del Día de las Madres, el gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

El Ejecutivo en Sonora felicitó a las madres sonorenses en su día, quienes, dijo, tienen gran presencia en su gabinete por la equidad de género que aplicó al iniciar su administración y espera que así se mantenga en el futuro.

Sé que han ido abriendo brecha con un gran esfuerzo pero este es un paso fundamental que espero debemos trabajar para que así sea, llegue para quedarse, que ya no haya marcha atrás en la integración invariable de un gabinete paritario”, puntualizó.

Previo al festejo fue reconocido por los colectivos de búsquedas de las Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora por el acompañamiento que han recibido desde el inicio de la presente administración, pues aseguraron que nunca antes les habían dado ese apoyo.

Ante esto, el Gobernador, externó: “Me conmueve este gesto porque, no obstante todo lo que falta por hacer, reconocen de buena fe la disposición que hemos tenido para acompañarlas en una tarea que, en estricto rigor, es responsabilidad del Estado mexicano”.

Son las autoridades, reconoció, quienes deben llevar a cabo las búsquedas, pero las madres organizadas que tienen desaparecido a un hijo o una hija han tenido la iniciativa de salir a hacer este trabajo, por lo que es obligación del estado acompañarlas y apoyarlas en lo que puedan.

La líder del colectivo Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado, tras entregarle el reconocimiento, le dio la gracias por la ayuda incondicional que les ha brindado desde que asumió la administración estatal.

Muchos dirán que el Gobierno tiene que apoyarnos, que es su obligación, así pudiera ser, pero si no quisieran no lo hacen y así no lo hicieron en otras ocasiones, que ya lo sabemos, compañeras.