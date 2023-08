Familia organiza venta de barbacoa para ayudar a Ángel Iván, de 9 meses de edad, quien necesita una cirugía para no perder la vista

Hermosillo, Sonora.- Debido a la prematuridad con la que nació y al hecho de que requirió oxígeno por mucho tiempo, el pequeño Ángel Iván Encinas González, de 9 meses de edad, necesita de manera urgente una operación en sus ojos, pues podría perder la vista por completo.

Nayeli Gabriela Encinas, madre del bebé, compartió que Ángel y su hermano gemelo nacieron cuando tenían 32 semanas de gestación, por lo que requirieron oxígeno y cuidados especiales por bastante tiempo.

Cuando fueron dados de alta y llegaron a casa con Nayeli, ella observó que, a diferencia de su hermano, Ángel no la seguía con la mirada, no reaccionaba a sus movimientos y eso de inmediato la preocupó.

"Yo me di cuenta de que, a diferencia de su hermano, él no me volteaba a ver, no me seguía con la mirada, no hacía nada de eso, y le puse cita con el oftalmólogo de Hermosillo, en el Hospital Infantil.

El doctor, en cuanto lo vio, me dijo que tenía desprendimiento de retina en ambos ojos, que estaba ciego y que ya no se podía hacer nada por él, que no lo llevara a ninguna parte”, recordó ese difícil momento.

Negada a que su hijo pudiera perder la vista, decidió buscar otras opiniones en el Estado y otras partes de México, pero ningún doctor quería operar a su niño

Fue hasta que una especialista en la Ciudad de México los citó para atender el caso que vieron una luz al final del camino y la posibilidad de que Ángel Iván recupere su visión y pueda ver a su madre y hermano.

“Ya había ido a Tijuana a llevarlo a una fundación que se llama Más Luz, y me dijeron que no podían hacerle nada porque estaba muy chiquito, y su retinopatía estaba muy avanzada, en estadio cinco.

En busca de otra opinión, me fui a México con otra especialista, y me dijeron de una doctora que sí operaba niños chiquitos. Lo llevamos a valoración y ella me dijo que mi niño nada más veía sombras negras, pero con la operación sí podría ver con lentes especiales, como de fondo de botella”, contó.

La operación se realizaría en Ciudad de México, y el costo de la misma supera los 70,000 pesos, más los gastos del viaje.

La doctora le explicó que debido al avance de la enfermedad tiene que ser lo antes posible, razón por la que decidieron comenzar con actividades para juntar el recurso.

Este sábado por la mañana estamos haciendo una venta de barbacoa, con tortillas y verduras. El litro está a 200 pesos, y queremos hacer todos los pedidos que se puedan, para operar a Ángel lo antes posible.

Quien desee apoyarnos puede comunicarse para solicitar un pedido, por WhatsApp o llamada, a los teléfonos 6647260654 o 6621383362. Todo el apoyo va a ser bienvenido y nos va a ayudar mucho”, expresó.

La operación desean realizarla como máximo en dos meses, ya que el tiempo es clave para que el niño pueda recuperar su visión en el mayor grado posible y sin secuelas.

¿Cómo puedo apoyar?

Con un pedido de barbacoa para este sábado 12 de agosto, a los teléfonos 6647260654 o 6621383362.

O bien, con un depósito a la cuenta 4152 3141 2594 6015, a nombre de Trinidad Consuelo González Nido.

