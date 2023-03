Fabiola García y Ana Aguayo: En la antesala de la Selección Nacional de Flag

El futbol americano de bandera, también conocido como flag, es un deporte que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años en nuestro estado, pero por increíble que parezca, ninguna jugadora sonorense ha integrado antes la Selección Nacional de esta disciplina.

Lo anterior podría cambiar este año, una vez que las hermosillenses Fabiola García y Ana Consuelo Aguayo fueron convocadas a la preselección mayor después de una destacada participación en el Torneo Nacional de la Federación, celebrado en noviembre pasado en la Ciudad de México.

Ambas jugadoras del equipo Yaks en la Liga Municipal de Hermosillo, han sabido sobresalir en este deporte y convertirse en referentes dentro de Sonora, por lo que este fin de semana intentarán volver a sortear un nuevo corte en la Capital del País y acercarse al plantel definitivo con el que México encarará sus siguientes torneos internacionales.

Inicialmente formaron parte de una lista de 100 seleccionadas, pero después de dos filtros son poco más de 40 las que se mantienen en la pelea por integrar la plantilla de 12 jugadoras (más tres reservas) que quedarán inscritas en el combinado absoluto.

Ana Consuelo Aguayo se desenvuelve como receptora.

ANA AGUAYO, DE LAS DUELAS AL EMPARRILLADO

Con una considerable estatura y aptitudes físicas sobresalientes, Ana Consuelo Aguayo probablemente podría destacar en cualquier deporte, sin embargo afirma haber encontrado en el flag algo más que una disciplina atlética.

“Yo anteriormente practicaba el deporte del basquetbol, pero desde pequeña seguí mucho este deporte por familiares. Mi actual coach, José Juan Ortiz, desde pequeña me vio que siempre anduve ahí en el campo mitoteando.

“Años después, José Juan se hizo entrenador de flag femenil. En ese entonces yo me encontraba becada en el Tec de Monterrey por basquetbol, entonces yo no podía jugar flag, pero ya que me gradué de la universidad, en el 2017, fue cuando ya pude formar parte del equipo de Yaks”, recordó.

De la misma forma en la que antes tomaba rebotes bajo la canasta, Ana ahora es la encargada de atrapar los pases de sus compañeras como la gran receptora que es, lo cual sueña con poder hacer ahora vistiendo la camiseta del equipo nacional.

“La verdad no te puedo decir que me lo esperaba, sí fue una sorpresa la noticia de ser convocadas para asistir a esta preselección. Siempre es un orgullo ser de las pocas privilegiadas que tienen la oportunidad de formar parte de este grupo.

“Se escucha muy grande ‘100 jugadoras’, pero dentro de todo el País, imagínate. Me siento super orgullosa, super privilegiada, y con las ganas de hacer un buen papel allá y representar bien a nuestro estado, a nuestra liga, que se les quede grabado el nombre de Sonora para que próximamente volteen siempre a ver a las de acá del Norte”.

Karla Fabiola García cuenta con un largo historial dentro del deporte.

FABIOLA GARCÍA, UNA ATLETA TODO TERRENO

Al igual que Ana Consuelo, Karla Fabiola puede presumir de haber llegado al flag con una destacada trayectoria dentro de otros deportes, en su caso en el atletismo y la halterofilia.

Pero a diferencia de su compañera, ésta se desempeña como linebacker y rusher dentro del emparrillado, siendo la encargada de evitar que los balones de las mariscales de campo lleguen a su objetivo.

“Fuera de las habilidades o cualidades físicas que pudiéramos tener, porque a ese nivel ya están todas muy parejas, yo creo que es más la experiencia de jugar, de saber qué es lo que pueda pasar, las posibilidades que hay en la jugada viendo nomás la formación, creo que eso ha sido muy determinante.

“Yo leo mucho a las quarterbacks, cuando sé que van a rolar, cuando sé cuál es su lado más fuerte, para dónde tiran más pases; yo analizo mucho eso. Es tener la inteligencia de meterte en la cabeza, en mi caso, de las quarterbacks”, explicó.

Sus 16 años dentro de esta disciplina han estado plagados de títulos municipales, estatales y nacionales, aunque el sueño de portar el jersey nacional es un objetivo que todavía está por cumplir.

“Estamos sembrando algo muy importante para las siguientes generaciones en Sonora, en Hermosillo. Sí era muy importante para mí que la Selección tomara en cuenta la seriedad de las jugadoras de Sonora en asistir al torneo, en hacerles caso y todo eso.

“También a los jugadores y entrenadores de aquí, que vean que en realidad se está dando y que depende de uno. No tanto ser un modelo a seguir, sino que vean que es algo real, que se puede”, agregó.

ELLAS SON…

Karla Fabiola García Peralta

Edad: 36 años

Posiciones: Linebacker/rusher

De: Hermosillo

Ana Consuelo Aguayo Elías

Edad: 29 años

Posiciones: Receptora

De: Hermosillo