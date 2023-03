Fabián Fabrett es el Campeón Pitcher del Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL 2023

En un torneo donde los batazos no se hacen esperar en cada juego, Fabián Fabrett fue reconocido este lunes como el Campeón Pitcher del Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL 2023 tras terminar con cero carreras en su cuenta.

El jugador de la Liga Unison Amarilla sólo pudo lanzar durante un encuentro del torneo, sin embargo fue una larga actuación de casi siete entradas donde encaminó la victoria que los Buhitos se llevaron por 3-0 sobre la Liga Cucapah.

Me sentí muy bien en el juego que yo lancé contra la Cucapah. Fueron seis entradas con dos tercios, no me hicieron ninguna carrera. Fue un récord muy bueno para mí”, recordó.