Extorsionadores enganchan a menos víctimas, pero logran obtener más dinero

SONORA.- Aunque el número de extorsiones telefónicas consumadas en Sonora va a la baja, los delincuentes han logrado obtener más cantidad de dinero que en años anteriores y las afectaciones son millonarias, reveló Guadalupe Lares Núñez.

La coordinadora Estatal del C5i explicó que han buscado advertir a los sonorenses de que no caigan en las estafas telefónicas, pero sigue ocurriendo este tipo de delitos y los criminales cada vez estudian más a sus víctimas para engañarlas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los intentos de extorsión han ido en aumento, sin embargo las personas que han consumado algún depósito o que han caído en la extorsión son menos, esa es la buena noticia, sin embargo las cantidades que se han solicitado son mayores, refirió.

En años anteriores las cantidades solicitadas eran de 2 mil a 3 mil pesos, en este año han sido de 10 a 20 mil pesos. En lo que va del año 350 sonorenses han sido víctima de este delito.

Hay casos donde la gente ha depositado grandes cantidades, de diferentes cantidades, que acumulan algunos millones, tenemos casos de 60 mil, de 80 mil, es nuestro patrimonio, cuidemos, validemos, verifiquemos, exhortó a la población.

NUEVA ESTAFA

En enero el C5i se percató de una nueva forma de estafa que está teniendo éxito para los delincuentes, se trata de personas que se dicen extranjeras, viven en otros países, están desahuciados y quieren donar su herencia y capital a personas en el mundo.

Insistimos que esto no sucede, no le van a regalar ese dinero y piden a cambio depósitos para hacer alguna documentación y el trámite de transferencia del dinero, esto no sucede, reiteró.

REDES SOCIALES

Otra de las técnicas que usan los estafadores es que hablan a los trabajadores, como puede ser a un veladores o de cualquier otro puesto laboral, y se hacen pasar por el dueño de la empresa o uno de los jefes para manipularlos hasta que les hagan depósitos.

La mayoría de los casos la información está en las redes sociales, ellos hacen una investigación previa de la empresa o del empleado de la empresa, de ahí obtienen los nombres de los gerentes o los superiores de las empresas, manifestó.

El delincuente busca en las fotografías los nombres de las personas que serán sus víctimas, de quienes comentan también para ver también su perfil y apellidos. Al tener los estafadores estos datos, llaman y con facilidad mencionan nombres de familiares para extorsionar.

Guadalupe Lares pidió a la población que reciba una llamada de este tipo que lo primero que debe de hacer es dudar para no engancharse, llamar al 089 para denunciar y dar a conocer número de cuenta y nombres al 911.

Una de las características que tienen identificado el C5i, es que los estafadores telefónicos piden realizar los depósitos en cadenas de conveniencia, transferencia bancaria o depósitos en cajeros automáticos.

En los esfuerzos que hace la Secretaría Estatal de Seguridad Pública para prevenir este delito, dijo, que hizo una alianza con Baja California y Sonora para compartir los números identificados para este delito y se sumaron, la base datos pasó de 9 mil a 14 mil 800.

Casos de extorsiones telefónicas en Sonora.