Exponen al Presidente necesidad de agua y drenaje

PUNTA CHUECA, Sonora.- Apoyos para la pesca, servicio de agua y drenaje, además de un relleno sanitario y la rehabilitación de la carretera al Desemboque, fueron parte de las peticiones que hizo la comunidad Comcáac al Presidente de la República en su visita a Punta Chueca.

Con el mar y la majestuosa Isla del Tiburón de fondo, López Obrador destacó la importancia de mantener las tradiciones y recursos naturales, por lo que se comprometió a apoyar a los pescadores.

A su llegada el Presidente presenció la danza de las doncellas por parte de mujeres seris y recibió el bastón de mando del Gobernador, ante la presencia de representantes de cada comunidad.

Saúl Gabriel Molina Romero, gobernador comcáac, leyó el mensaje de bienvenida y peticiones al Presidente, en las que destacó el tema del agua, la pesca y la carretera.

Además solicitaron que se retiraran los militares de la Isla del Tiburón, apoyos y reconocimiento para la medicina ancestral, permisos para cacería con consulta, cobertura telefónica y educación bilingüe.

"Le pedimos su apoyo para la pavimentación del tramo carretero Punta Chueca y Desemboque, y que se conecte a la carretera 36 para abrir oportunidades de la agricultura y turismo comunitario", dijo Saúl Molina.

"NO ESTOY MIOPE"

López Obrador al final de su mensaje y de mencionar los programas de becas y pensiones que llegarían a miembros de la comunidad, aseguró que no estaba miope y que sí atendería las peticiones.

pero a paso adecuado para no endeudar al País.

"Y vamos a atender las demandas, no crean que estoy miope, sí vi las cartulinas, la falta de agua, sí vi también el proyecto de ampliación de la carretera, todo eso lo vi, nada más que no es así como antes.

"Ahora es lo que se tenga de recursos para el pueblo todo, pero con orden, para que no endeudemos al País, para que no tengamos que aumentar los impuestos, para que no haya gasolinazos, orden, no se puede gastar más de lo que se tiene, pero de esa forma van a irse resolviendo todas las peticiones y todas las demandas", dijo.

La gira "Diálogo con los pueblos indígenas" en Sonora, terminó en Punta Chueca, luego de recorrer San Bernardo, en Álamos; Etchojoa y Pótam, para reunirse con guarijíos, mayos y yaquis.

Al término del evento, López Obrador se acercó a la playa junto con las danzantes seris, además de saludar y recibir las peticiones personales de los habitantes.