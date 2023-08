Experto en educación ve “propuesta novedosa” en nuevos libros de texto de la SEP

HERMOSILLO, Sonora.- Los contenidos educativos de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública están basados en la realidad actual del alumno, y contienen una propuesta educativa novedosa y más digerible para los estudiantes, afirmó Marcos Hernández Valenzuela, profesor normalista y máster en procesos de enseñanza.

en procesos de enseñanza. Me di a la tarea de revisar cada libro por la polémica en redes sociales, y me di cuenta de que el libro lo que plantea son las diferentes realidades que hay en nuestro País”, indicó.

“Algunas organizaciones de la sociedad civil y académicas han hecho críticas acerca del contenido de los libros y la falta de Matemáticas, y si bien es cierto que sí han reducido significativamente la cantidad de contenido tradicional, estos se ven de manera transversal, desde otras temáticas.

“A diferencia de los libros anteriores, donde podíamos ver todos los contenidos programáticos de las Matemáticas organizados desde lo más simple a lo más complejo, estaban desconectados de todas las demás ciencias, ahora se está haciendo un esfuerzo por integrarla en situaciones de contexto que tienen significado para los alumnos, y que les permita aplicarla realmente a la vida real”, ejemplificó.

Sobre los temas que han estado en polémica tanto en redes sociales como en instituciones educativas, el académico con más de 28 años de experiencia como profesor de diversos niveles educativos opinó que no se puede ver todo desde un lado negativo o positivo.

Si bien hay mucho que trabajar, señaló, la mayoría de las propuestas de estos libros de texto son positivas y un acierto en el tema de educación en el País.

“Hablando del lenguaje, por ejemplo, tenemos un sin número de modismos que solo nosotros podemos entender, y aunque pudiesen calificarse como correctas o incorrectas por la Real Academia de la Lengua, la verdad eso sólo sirve para espacios disciplinares, porque la gente se comunica de la manera en que puede.

“Hay que mostrarle y explicarle a los niños que si bien las personas se comunican de esa manera, no podemos corregirlas, señalarlas o calificarlas, porque hay una tendencia en disminuir el valor de las personas por el tipo de palabras que utilizan, y esos son clasismos y racismos que no deberían ser inculcados en los menores”, puntualizó.

EDUCACIÓN SEXUAL

Sobre el tema de la educación sexual, el normalista opinó que la sexualidad ya no puede ser censurada en el plano educativo, cuando en la vida real está al acceso de todos.

Recalcó que la suavización de temas como masturbación, homosexualidad, y expresión sexual no ha traído nada bueno a las infancias, y muestra de ello es la alta cantidad de embarazos en adolescentes.

Diariamente tenemos cerca de dos mil nacimientos por parte de mujeres menores de edad, entre 12 y 16 años, y continuar con esta política de ocultar la información, suavizarla, o manejarla con sumo cuidado, claramente no contribuye a que nuestros jóvenes se enteren de que está sucediendo en el plano de lo sexual.

“Estos libros dan una enorme importancia a los diferentes tipos de enfermedades de tipo sexual, que es algo que la gente tiene que saber, y si en este País nosotros no giramos a ese tipo de políticas donde hablamos con mayor apertura sobre estas temáticas, y no les hacemos ver la realidad y los peligros a los que se enfrentan estas generaciones, no contribuimos a la evolución del País”, aseveró.

El maestro invitó a todos los docentes del País a no ver estos libros como algo negativo, sino como una oportunidad de poder ellos mismos, desde su experiencia, aplicar nuevos modelos educativos, y enriquecer la información que hay, para que realmente representen un avance en el aula.

Así mismo, a prepararse más, y ser más propositivos en los diferentes temas que se plantean.

