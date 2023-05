Éxito y perseverancia

Más de trece años han consolidado a CT Internacional como líder en la industria de tecnologías de la información, respaldando este galardón de Trayectoria Empresarial que por parte de Canaco Servytur Sonora recibió su fundador y director general.

¿Cómo se siente de haber recibido este reconocimiento?

“Estoy sumamente emocionado, muy emocionado. Éste es un reconocimiento para mi equipo de colaboradores; somos una empresa integrada por poco más de 1 mil 200 jefes y jefas de familia, y estoy plenamente convencido de que nada de lo que hemos logrado sería posible sin ese trabajo decidido, sin la pasión, sin el entusiasmo, sin la valiosa colaboración de ese gran equipo de trabajo”.

¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que le ha dado su trayectoria empresarial?

“El hecho de ser empresario otorga la gran oportunidad de poder impulsar el crecimiento de tus colaboradores, de tu familia, de tus socios de negocio, de tus clientes, de tus proveedores y de todo el ecosistema incluido; de manera muy importante, el lugar donde tú incides en la comunidad.

Ser empresario implica un gran sacrificio, pero créeme que los frutos bien valen la pena y yo creo que el reconocimiento, el recibir galardones como éste, es uno de los frutos, por supuesto, pero no dejamos de lado todo ese camino, toda esa trayectoria”.

En base a su experiencia, ¿qué consejo daría usted a los jóvenes que están soñando con emprender, con crear sus propias empresas y en algún momento, recibir galardones?

“Yo les diría a esos jóvenes que se atrevan, pero que les quede muy claro algo que seguramente ya lo han escuchado, pero yo me voy a permitir recordarlo: el trabajo es esencial para alcanzar el éxito.

También, por supuesto, es muy importante estar preparado para poder aprovechar las oportunidades, pues se van a presentar muchísimas y hay que saber identificarlas, pero si no estamos preparados y no tenemos la actitud, van a pasar como vemos pasar el tren.

Entonces, mi invitación es que sean perseverantes, que sepan construir equipos de trabajo, que se preparen, que definan muy claramente cuál es su misión, cuál es su visión, definan una estrategia y ejecuten correctamente”.

Saúl Rojo Valenzuela nació en el estado de Sinaloa, donde vivió su niñez y parte de su juventud; posteriormente tomó la decisión de emigrar a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Ingeniería en Electrónica en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Con el propósito de realizar sus practicas profesionales y su servicio social, incursionó en el sector profesional en el sistema de transporte colectivo metro, donde subió de posiciones rápidamente.

Empezó como operador de computadoras en el centro de cómputo y siguió en ascenso hasta llegar a ocupar la posición de director de Informática, el cual era el más alto rango en el campo de las tecnologías de la información en ese organismo.

Durante 1989 cambió su residencia a Hermosillo, Sonora donde creó, acompañado de dos colaboradores, la empresa que hoy es conocida como CT Internacional del Noroeste, volviéndose así el fundador y director general de la compañía.

Tres décadas después, CT Internacional se ha consolidado como líder en la industria de tecnologías de información por su gran portafolio de productos, soluciones y servicios; actualmente es el distribuidor mayorista de tecnologías de información líder en México y de igual manera, con el paso de los años ha forma alianzas con los fabricantes líderes.

CT Internacional se conforma por 52 sucursales y cuatro grandes centros de distribución, contando con más de 1 mil 200 colaboradores que atienden a más de 33 mil distribuidores; además brindan soluciones de valor agregado como servicios de comercio electrónico, servicios financieros, soluciones de nube, servicios administrativos y muchos más.

Desde 2016, son reconocidos anualmente como la empresa preferida por los distribuidores de tecnología de México de acuerdo con la encuesta “Los preferidos de canal”, realizada por una plataforma informativa especializada en tecnología.

Asimismo, por trece años consecutivos la compañía ha obtenido el galardón por ser una de las mejores empresas mexicanas, al igual que es reconocida como una empresa socialmente responsable desde 2012.

CT Internacional tiene el reconocimiento Commitment to Anti-Corruption otorgado por Ethisphere Institute, que le distingue como una de las entidades comerciales mas éticas del mundo gracias a su programa anticorrupción.

Saúl Rojo a lo largo de su trayectoria también ha sido reconocido por participar, acompañado de su esposa e hijos, en programas de beneficencia y asistencia social en la ciudad de Hermosillo.

Algunos de los patronatos que han apoyado son la Fundación Educativa y Cultural José S. Healy; Casa Hogar Juan Pablo II; Catedral de Hermosillo; El Seminario Mayor de Hermosillo y de igual manera, Saúl Rojo y su esposa, Rosalina Salazar de Rojo presiden la Fundación Bienestar para la Niñez Sonorense, de Unacari.