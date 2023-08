Exige madre de Alma Lourdes se aplique todo el peso de la ley contra su feminicida

Ciudad Obregón.- “Él no aceptó un no de mis hijas, no aceptó darles el respeto que pedían y la mató”; Que se otorgue la pena máxima y no se tenga consideración alguna con el feminicida de su hija, es lo que pide Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, quien fue asesinada el pasado sábado por un cliente de la carnicería donde trabajaba luego de pedirle que dejara de acosar a su hermana.

La Policía Municipal no actuó

La madre de familia, compartió que en el caso de su hija hubo muchas irregularidades, ya que, aunque pidió apoyo de la Policía Municipal, no tuvo respuesta ni apoyo de parte de la corporación.

Mi llamado a las autoridades es que realmente capaciten a su personal, que eso que dicen, si tu mujer te encuentras vulnerable, llámanos y ahí vamos a estar, eso no pasó con Alma Lourdes, ella cuando sufrió la agresión le habló a un policía a lo que le dijeron que no podían de hacer nada por ti porque no estábamos en el momento que el señor te estaba agrediendo, pero ¡Cómo es eso! ¡¿Cómo?!”, indicó.

Exige justicia

El agresor de Alma Lourdes era un cliente frecuente de su lugar de trabajo, y las situaciones de acoso hacia su hermana, Ana Itzel, eran constantes, inclusive le llegó a ofrecer dinero a cambio de que le hiciera caso, por ello sabían su dirección y como identificarlo, y también, por eso fue el hartazgo en su reclamo hacia él en la discusión que tuvieron.

No iba a herirla, iba a matarla, le dio tres disparos en el pecho, a pesar de que Alma le pidió perdón porque lo reconoció, el tipo se puso una capucha, cuando lo reconoce le pidió perdón, por lo que me dice Ana Itzel no le importó y le dio los tres disparos”, señaló.

Con la voz entrecortada, comentó que necesitan que las autoridades dejen de proteger criminales y actúen como es debido, que se haga justicia, y que el asesino de su hija no quede en libertad o no reciba la pena que merece bajo ningún argumento, porque actuó con alevosía y ventaja y tuvo tiempo de planear el ataque.

Él no aceptó un no de mis hijas, no aceptó un respeto que le pedía Alma, hacía su hermana y compañeras de trabajo, minimizaron el caso, y no debió haber sucedido, yo no estuviera en esta situación y mi hija no estuviera en esa caja que no la puedo despertar, eso no debió haber pasado, si las autoridades estuvieran capacitadas, pero no lo están son puras palabras, cuál es el apoyo, si esto pasa una y otra vez”, lamentó.

Agregó que el asesino de su hija actuó de esa manera porque es un machista que no tiene ningún respeto por las mujeres y de esa manera debe ser juzgado.

Ahora, solo les resta, dijo, recordar a su hija por lo buena y excelente persona que fue siempre preocupada por su familia, hija y hermanas, como lo demostró hasta su último momento, y hacer todo por salir adelante al lado de Lía, su nieta, mientras esperan que la justicia llegué a Alma y el peso de la ley caiga sobre su agresor.

Cabe recordar que la joven madre de familia, de 30 años de edad, fue asesinada el pasado sábado mientras se encontraba en su lugar de trabajo, luego de haber tenido una discusión con un cliente al que le pedía respeto para su hermana, ella y sus compañeras, pues sufrían acosos constantes de su parte.

Los hechos ocurrieron el sábado cuando el presunto feminicida acudió a la carnicería donde trabajaba la víctima y su hermana, a quien acosaba, y en lugar se registró un altercado, lo que originó que este fuera expulsado, y casi seis horas después regresó para disparar en contra de Alma Lourdes.