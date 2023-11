Estudiante del Cobach Caborca gana la medalla de Bronce en la Olimpiada Nacional de Biología

CABORCA.- Con una emotiva y jubilosa ovación, por parte del alumnado del Cobach Caborca, fue recibida la noticia que Juan Pablo Armenta Sagaste, alumno del quinto semestre, turno matutino, obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Biología, representando a Sonora, en Culiacán, Sinaloa, del pasado 12 al 16 de noviembre.

Antes, durante el mes de mayo, el talentoso estudiante caborquense, clasificó como primer lugar en una competencia inter Cobachs e instituciones incorporadas, a nivel Sonora, en concurso organizado por la Unison Hermosillo, como parte de la 23 Olimpiada Sonorense de Biología.

“La primera fase de los exámenes, en Culiacán, fue de conocimiento teórico con respuestas en hojas blancas y no me fue difícil, pero ya en la segunda etapa y final, fue de examen práctico teniendo como base hacer observaciones experimentales y de microscopio, en laboratorio.

“La mera verdad me cansé en este examen, no es excusa, pero a lo mejor no iba bien preparado para eso ya que duró siete horas y solamente me alcanzó para el tercer lugar”, comentó Juan Pablo, quien tiene 17 años de edad y cuyo promedio actual de calificaciones, en general, es de 93.