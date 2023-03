Esther Preciado durante muchos años fue cocinera de los fariseos

SONORA.- Por más de 20 años, Esther Preciado ha colaborado con la etnia Yaqui en la ramada de La Hacienda de la Flor, durante la celebración de la Cuaresma y las festividades de Semana Santa, pues asegura que es una tradición con la cual se identifica.

Esto es porque, según platicó, por sus venas corre sangre de la etnia Yaqui.

La mujer, de 66 años de edad, prefiere que le llamen “Consuelo”, ya que es un sobrenombre que tenía desde que tenía un año de edad se lo pusieron sus parientes.

Me dicen Consuelo porque desde que nací, tenía un año de nacida, mi papá se separó de mi mamá y me tenía solamente a mí, y fui el consuelo de mi madre, por eso es que me empezaron a decir así.

Yo también soy descendiente Yaqui, pero no hablo el idioma (sic) ni nada de eso, nosotros nos criamos como los demás, pero estas tradiciones son muy bonitas y siempre me han gustado, desde chiquita, desde muy joven he andado en esto”, dijo.

Aunque siempre estuvo involucrada en las actividades que los miembros de la ramada de La Hacienda de la Flor realizan, fue hasta hace aproximadamente 20 años cuando se entró de lleno al grupo.

Mencionó que al principio sólo era ayudante de cocina general, donde un grupo numeroso de mujeres preparan los platillos para los integrantes del grupo, incluyendo a los fariseos, ayudantes y jefes de la ramada.

Desde que estábamos allá, en la ramada que poníamos cerca de Galerías, por allá, yo ayudaba en la cocina a Griselda Moreno, ella ya tiene mucho tiempo aquí, es la cocinera desde siempre, y yo le ayudaba con las tortillas, pero en ese entonces estaba más joven.

Ya de tanto año no me acuerdo bien, pero duré muchos años con ella y ya después empezaron a llegar nuevas (cocineras) y me independicé, puse la tiendita”, dijo

DE TODO UN POCO

Durante casi toda la Cuaresma, Esther y su esposo Ordulio Domínguez Pacheco, de 68 años, se encargan de un pequeño puesto donde ofrece a la venta todo tipo de frituras, dulces, refrescos y snacks, además de platillos sencillos como quesadillas, tortas y sándwiches.

Como buena emprendedora, Esther realiza rosarios tradicionales de la etnia para venderlos en el puesto que con tanto esfuerzo su esposo instaló, a la espera de la llegada de la Semana Mayor, que es cuando las ventas repuntan, por la gran cantidad de gente que le consume.