“Estar internado en el área Covid es una pesadilla”

ETCHOJOA.- A pesar de los cuidados del personal médico, el pasar las noches internado en las áreas Covid de los hospitales es una pesadilla, manifestó Reinaldo Amarillas Meza, quien estuvo con oxígeno dos semanas.



“Cuando entras ahí te quedas incomunicado del mundo exterior y ya no sabes si vas a salir alguna vez o si es la última vez que verás a tus familiares”, narró el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil de Etchojoa.



Aunque reconoció que médicos y enfermeras lo trataron bien, expresó que el ambiente del área Covid-19 es deprimente y sus únicos compañeros son otras personas que padecen por el virus.



“Lo único que uno ve son camas con pacientes tosiendo, personas conectadas al oxígeno”, añadió, “de repente se llevan a uno y ya no lo ves regresar, no sabe uno si se murió o se curó”.



Aunque ya superó la enfermedad, Amarillas Meza aún recuerda el trauma que le causó el padecer por el coronavirus, pues cuando estuvo internado sufrió fobias.



Uno no duerme, me dio fobia, no dan ganas de comer y cuando uno sale queda muy débil, aún estoy tomando medicamentos”, agregó.



Para salir adelante se encomendó a Dios, enfatizó Amarillas, y con los cuidados del personal de salud superó la enfermedad.



“Dije: ‘Dios sabe que va a hacer conmigo, si es su voluntad que aquí muera él lo decide’”, comentó, “ya me hacía yo en la cajita de madera, pero gracias a Dios salimos adelante”.



