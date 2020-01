"Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados": Margaret Langford

BAVISPE, Sonora.- Después de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dio unas palabras por la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Margaret Langford agradeció la presencia del mandatario en La Mora, Sonora.

"Señor presidente con mucho orgullo y mucho respeto que este aquí en nuestra presencia. Le damos la bienvenida en Rancho La Mora, en el municipio de Bavispe”, dijo la esposa de David Langford.

Con la voz quebrada, Margaret expresó: “Corazones quebrados, derrotados por culpa de la delincuencia, yo personalmente no entiendo como puede seguir muriendo tanta gente en País tan lindo, tan buena gente y con tantas riquezas”, agregó.

Además señaló que nació en Chihuahua, pero tiene 20 años seguidos viviendo en La Mora, un lugar que era tranquilo.

Me duele hasta el alma pensar que no podré vivir aquí, este masacre nos ha dejado perdidos y destrozados, le pido a Dios que no sea lo que define el destino de nuestra comunidad”, dijo.