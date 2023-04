Está Sonora en su momento

La economía de Sonora, de la mano de una transformación de su política industrial, está actualmente en un proceso de cambio que busca pasar del sector primario y de servicios a la explotación industrial de energías limpias, semiconductores y la electromovilidad.

Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso) explicó que la entidad cuenta con factores naturales, humanos y económicos para dar el salto a nuevos escenarios enmarcados en los requerimientos de los mercados mundiales: aquí la entrevista completa.



¿Cuáles son los proyectos que vienen para el estado, por qué se dice que es "el momento de Sonora”?

“El concepto de ‘el momento de Sonora’ está basado en una serie de circunstancias nacionales e internacionales que le dan una situación a Sonora muy especial, muy única. Del lado nacional el tema es que tienes toda una reserva de recursos naturales y humanos excepcionales aquí en Sonora. Minerales estratégicos, talento de jóvenes, se sabe que siempre ha habido aquí en Sonora muy buenos ingenieros, matemáticos, etcétera.

Internacionalmente, la pandemia y las guerras han hecho que se vuelva a pensar qué tan importantes son los bloques económicos; demostraron por ejemplo que los semiconductores, al no tenerse cerca, causan muchas emergencias económicas y en ese sentido, se hace una alianza con Estados Unidos y Canadá para que el tema de semiconductores y electromovilidad se pueda impulsar más fuerte aquí en Sonora.

En esos dos contextos se lanza una iniciativa para hacer una serie de proyectos de alto impacto que empiezan por la generación de energía limpia, porque estas industrias la requieren y luego, infraestructura especializada para estas industrias.

Tienes todo el tema de los minerales estratégicos, es decir, cómo desarrollar y explotar los minerales para esas industrias, y luego está el elemento que quizás es el más importante, que es el talento; puedes tener todo lo demás, pero si no hay talento permanente, no dura, no tienen permanencia estos ecosistemas”.



¿Podemos considerar que está Sonora en un relanzamiento de su economía?

“Está en un relanzamiento de su política industrial, es decir: Sonora históricamente ha sido un estado fuerte en la producción primaria, ganado, pesca, minería, pero poco se le ha dado valor a las cadenas, poca producción más allá de la primaria, y esto es una oportunidad para que Sonora entre a lo que le llaman la cuarta revolución industrial, que es todo este tema alrededor de la electromovilidad, las energías limpias, la innovación, los semiconductores, y que entre desde una perspectiva industrial, que implica un alto agregado de valor local, transferencia de tecnología y patentes”.



En el plano nacional, ¿empieza Sonora a ser protagonista o punta de lanza para la atracción de inversiones en materia de energías limpias y la sostenibilidad?

“Ya se está haciendo el proyecto solar más grande del hemisferio acá; eso por sí mismo está llamando la atención, se está empezando a conocer todo este ecosistema y es una promoción importante.

El hecho de que han venido jefes de delegaciones y embajadores hace unas semanas, pues nunca había sucedido y es una promoción muy, muy importante... hay una promoción muy agresiva para poder impulsar estos y otros proyectos”.



¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para la atracción de inversiones, dónde se promueve al estado y de qué forma?

“Por primera vez en la historia vienen 80 delegaciones del mundo al mismo tiempo a conocer a Sonora; nunca habían estado todos aquí, nunca se había desarrollado un proyecto más grande del hemisferio en Sonora que se está desarrollando ahora.

Sonora ya está en el mapa de jugadores muy importantes asiáticos y norteamericanos para los semiconductores para la electromovilidad; se está fortaleciendo el Puerto de Guaymas, que es el puerto más vinculado a Norteamérica, pero muy chiquito todavía para el potencial de lo que puede lograr.

Entonces el Puerto de Guaymas puede ser un aliado estratégico de Norteamérica de muy alto nivel y ya se está trabajando con desarrolladores internacionales”.



¿Qué se espera hacia el final de este sexenio en materia de inversiones, como van a cerrar?

“Más que un número, lo más importante es que se cree una plataforma de Sonora, que es básicamente de lo que estamos hablando: transformar un estado primario, de servicios a un estado que dé el brinco a un tema industrial, donde se pueda participar de la cadena de valor de esa parte industrial y no sólo en la manufactura barata.

Ya se está aprovechando: si se logra crear y asentar esto que ya se está sentando, vas a ver un incremento muy importante en inversiones y en el desarrollo humano en Sonora”.