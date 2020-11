Esperan que se declare la emergencia por sequía en Sonora

CIUDAD OBREGÓN.- Aún cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso como fecha límite el 10 de noviembre para emitir una respuesta sobre la declaratoria de emergencia por sequía para Sonora, los productores no han tenido ningún acercamiento, indicó Ricardo Alcalá.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui explicó que a como avanza el tiempo la situación para los productores se pone cada vez más difícil y que los pronósticos del clima no dan esperanza de que vaya a mejorar pronto.

El aviso de la declaratoria del programa emergente de sequía, no ha llegado todavía, la Conagua no ha dicho nada, ni la Sader, nadie nos ha dicho nada de que vaya a haber realmente un apoyo para los productores y ahorita la situación ya está muy crítica y muchos ranchos se están vaciando porque no hay que comer”, puntualizó.