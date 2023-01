Espera Wílmer Ríos jugar el Clásico Mundial de Beisbol

Una vez finalizada su participación con Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2022-23 de la Liga Mexicana del Pacífico, los jugadores Wílmer Ríos y José Cardona dieron a conocer sus planes en torno a su posible participación en la Serie del Caribe y en el Clásico Mundial de Beisbol de este año.

Tanto el lanzador como el jardinero estuvieron presentes este sábado en una conferencia de prensa organizada por el propio club de la LMP, siendo estos dos de los mejores elementos que tuvo el equipo hermosillense en la campaña.

Luego de firmar un contrato de Ligas Menores con los Rojos de Cincinnati, Ríos admitió que no estaría disponible para representar a México en la Serie del Caribe, ya que sus planes son descansar estos días para poder llegar en óptimas condiciones el Spring Training de MLB; Cardona sí acudiría al llamado, en caso de darse.

“En lo personal, me hubiera encantado poder ir a la Serie del Caribe, es algo que siempre soñé, y se me dio la posibilidad el año pasado; pero como saben, tengo otras metas que he soñado por muchos años y se me está dando la oportunidad.

“He lanzado mucho en todo el año aquí en México. Creo que tengo que descansar un poco para volver otra vez a actividades de beisbol y llegar lo más fuerte tanto física como mentalmente al equipo que me está dando la posibilidad de ir a Estados Unidos”, expuso el lanzador.

Este último, en cambio, sí está contemplado en la lista inicial de jugadores que estarían viendo acción en el Clásico Mundial 2023, aunque aseguró que todo dependerá del permiso de los Rojos de Cincinnati.

“En mi caso no ha habido ningún acercamiento, pero claro, tengo que seguir trabajando, porque cualquier cosa puede pasar. Sé que en la lista van muchos que a lo mejor están limitados por los equipos de Estados Unidos, así que por ahí se podría abrir una posibilidad. Sólo me queda estar listo para cualquier cosa”, expresó Cardona.