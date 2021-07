Es momento de cuidarnos y no bajar la guardia respetando las medidas: Enrique Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- No es momento para cansarse, es momento para seguir siendo solidarios, responsables, no bajar la guardia y seguir cuidándose con las medidas sanitarias, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron doce decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 416 nuevos casos en el Estado.

“No podemos cansarnos, tenemos que seguir siendo solidarios y responsables, tenemos que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias; échale ganas, aunque andes de vacaciones por favor no te quites el cubrebocas, lava bien tus manos y no vayas a lugares que no estén ventilados”, dijo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se confirmaron 12 fallecimientos, en siete hombres y cinco mujeres, cuatro de las personas eran residentes de Hermosillo; cuatro de Cajeme; dos de Nogales; una de Guaymas y una de General Plutarco Elías Calles; ocho de ellas eran derechohabientes del IMSS; tres de Isssteson y una de la Secretaría de Salud, acumulándose un total de 6 mil 644 defunciones.

Casos Covid Sonora

Así mismo, se registraron 416 nuevos casos por Covid, en 224 mujeres y 192 hombres, para un total de 84 mil 782 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 160 son residentes de Hermosillo; 101 de Cajeme; 35 de Guaymas; 25 de Empalme; 20 de Caborca; 16 de Navojoa; 13 de Nogales; 10 de Puerto Peñasco; nueve de Huatabampo; cuatro de Nacozari de García; cuatro de Banámichi y cuatro de Etchojoa; tres de Álamos; dos de San Luis Río Colorado; dos de Rayón; dos de San Miguel de Horcasitas; dos de Bácum; dos de Carbó; uno de Santa Ana y uno de Magdalena de Kino.

Hoy se confirmaron 20 casos pediátricos, en 11 niños y nueve niñas, acumulándose mil 862; se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, acumulándose 592 casos; ocho de los 416 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. Este viernes, se dieron de alta a 26 pacientes y hasta el momento 74 mil 634 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 155 mil 917 pruebas; se han confirmado 84 mil 782 casos y se han descartado 71 mil 135; en cuadro leve, 14 mil 536 casos, 3 mil 248 activos y 11 mil 288 concluyeron su seguimiento; 63 mil 346 pacientes se han curado y 256 pacientes se encuentran hospitalizados, 38 de ellos estables, 155 graves y 63 críticos.