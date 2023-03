Es Elena Moreno la Deportista del Año a sus apenas 7 años de edad

Practicar una actividad física a temprana edad puede traer grandes beneficios para el desarrollo de los niños, pero ser nombrado el Deportista del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL a los 7 años no es nada fácil.

Sin pensar en la dificultad, Elena Moreno tomó su bicicleta, se puso su casco y recorrió las pistas del País en 2022, lo que le valió ser reconocida en el mundo del ciclismo y colocarse como una auténtica pionera en Sonora en las categorías infantiles.

“Sí conseguí mis objetivos; sólo uno no lo conseguí, pero al menos conseguí los demás. Mis mejores logros fueron en las competencias estatales, dentro del Serial del Desierto.

“Competí contra ocho, diez… pero cuando tenía 6 años me tocó competir contra mayores que yo, unos de 8 (años), otros de 7, y así”, mencionó.

La hermosillense llegó a competir el Nacional de Montaña celebrado en Zacatecas y en el Nacional de Ruta de Ciudad Juárez, Chihuahua; en este último logrando subirse al podio como cuarto lugar.

“Este año me gustaría ganar la competencia donde quedé en cuarto lugar. Esa vez le estaba dando con todo, pero no le aceleré en la meta y me quitaron el tercer lugar; eso me enseñó que no le debes aflojar en la meta.

“Me gusta competir en las dos (ruta y montaña), pero me gusta más la montaña, porque puedo andar en el desierto, aunque cansa más”, agregó.

DEPORTISTA DEL AÑO

Elena Moreno Espino

Edad: 7 años

De: Hermosillo

Deporte: Ciclismo