Es Cristóbal Vargas un emblema en la Selección Sonora

Aunque su carrera en el futbol profesional no pudo desarrollarse como a él le hubiera gustado, algo que Cristóbal Vargas ya puede presumir es ser un histórico de las Selecciones de Sonora y de contar con tres títulos nacionales en su palmarés.

Su más reciente éxito los consiguió apenas hace un par de meses, cuando logró levantar el trofeo de campeón en el Nacional de Futbol de categoría Libre celebrado en Huetamo, Michoacán.

El hermosillense no sólo fue parte del plantel que se impuso en penales el representativo de Michoacán “B”, también fue pieza clave al detener penales en las semifinales y en la final, incluso marcando el gol que le dio el título al conjunto sonorense.

“El partido estaba de ida y vuelta, y a mí me tocó tapar un penal como al minuto 27 del primer tiempo. Tuve dos o tres atajadas después y tuvimos varias oportunidades de meter gol, pero las fallamos. Nos fuimos a los penales.

“El primer penal ellos lo echaron fuera, luego metimos gol nosotros; el segundo lo tapé y así nos fuimos hasta el cuarto penal, que me tocó tirarlo a mí para ganar”, recordó.

Ese cetro nacional, y el reconocimiento como el Jugador Más Valioso de la final, se sumaron al conseguido previamente en la Liga de Veteranos con el equipo de JC Progresista, donde Vargas Villa también demostró que a sus 32 años todavía tiene las condiciones para marcar diferencia.

“El futbol me ha abierto muchas puertas, conozco mucha gente, muchos lugares; no me veo sin estar jugando futbol, es algo que ya no puedo dejar en mi vida”.

Cristóbal Vargas levanta el trofeo de campeón en el Nacional de categoría Libre 2022.

Inmerso en el mundo del balompié desde los 5 años, y con más de 15 siendo parte de las selecciones de Sonora, Cristóbal también tuvo un paso por Tercera y Segunda División Profesional con los equipos de Búhos y Cimarrones de Sonora; además de formar parte de Guerreros FC en la entonces Primera A.

“Fue bien chistoso, porque salí a la banca contra Irapuato como en la jornada 3, y ya después ya no seguí yendo, porque estaba estudiando en la preparatoria y muchas veces no se sabía ni dónde iban a entrenar, no había mucha organización; firmé contrato y todo, pero nunca me pagaron tampoco”.

Aun así, su pasión por el deporte nunca le permitió alejarse de las canchas, donde hasta la fecha se mantiene jugando en la Liga Premier y en la de Veteranos de Hermosillo; siempre consciente de las grandes alegrías que el deporte le aportan.

“Te das cuenta cuando la gente habla de ti de buena manera. Cuando ganamos el primer Nacional también nos reconoció el presidente municipal, y la verdad no me lo esperaba, pero se siente muy bien que reconozcan el trabajo y la trayectoria que llevas a nivel amateur, te alienta a seguir trabajando para seguir logrando más títulos o satisfacciones”, mencionó.





ÉL ES…

Manuel Cristóbal Vargas Villa

Edad: 32 años

Deporte: Futbol

Posición: Portero