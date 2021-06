Ernesto Gándara acepta derrota: "Los resultados favorecen a Alfonso Durazo"

HERMOSILLO, Sonora.- Ernesto Gándara Camou reconoció que los resultados de la elección a la gubernatura no le favorecen y deseó lo mejor al virtual ganador, Alfonso Durazo Montaño.

A través de un mensaje difundido en redes, el candidato de la alianza Va por Sonora, manifestó su agradecimiento a su equipo de colaboradores y a los electores y al candidato Alfonso Durazo, le deseó lo mejor para su gestión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hoy los resultados favorecen al candidato Alfonso Durazo, le deseo lo mejor de su gestión por el bien de Sonora. Cerramos un capítulo sí, pero el libro de Sonora es de muchas páginas y seguiremos escribiéndolas todos los días”, dijo.

Además agradeció el apoyo a su esposa Pily y sus hijas y recalcó que aunque los resultados no fueron los deseados, la historia no se acaba aquí.

“Quiero decirte que esta historia no se acaba aquí, hoy y siempre y quiero agradecer su apoyo en estos tres meses de campañas y durante años después de haber recorrido Sonora una vez más, no me queda más que reconocer nuestra propia grandeza”.