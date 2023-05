ENTREVISTA: Apuesta Claudia Sheinbaum por la continuidad

HERMOSILLO, Sonora.- El candidato presidencial de Morena será el que se elija por medio de una encuesta, tomando en cuenta su historial, la persona que ha sido hasta hoy y lo que ha hecho por el País, pero sobre todo, el que tenga el proyecto que más se acerque a la Cuarta Transformación, aseveró Claudia Sheinbaum Pardo.

En su visita a Sonora, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre sus aspiraciones para las elecciones de 2024 y cómo ve el panorama de la oposición hasta el momento.

La mandataria destacó que en caso de llegar a la presidencia de México, seguirá atendiendo las causas para que los jóvenes tengan nuevas alternativas y oportunidades, y sobre todo, actuará con inteligencia en los cuerpos de seguridad, para que acabar con la impunidad, específicamente, en los homicidios.

Reconoció que aún no es momento para iniciar una campaña presidencial, pues se tienen que respetar los tiempos y las normas, pero destacó que de ser elegida, continuará con las estrategias que le han funcionado en su actual administración pública.

Garantizar el salario y el trabajo digno, seguir con la promoción de las fuentes renovables, las mejoras en el ambiente y el cuidado del agua, son algunas de las propuestas que Claudia Sheinbaum podría tener en consideración en caso de resultar electa para la candidatura presidencial de Morena.

En cuanto a la oposición, la funcionaria consideró que el problema más grande de los contrarios es que sólo se dedican a criticar las decisiones presidenciales y, hasta la fecha, no han presentado alguna propuesta a la comunidad que garantice que hay una mejor opción que la actual.

¿Cómo ve su posicionamiento en todo el País rumbo a la candidatura presidencial de Morena?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP): Pues ahí vamos. En nuestro partido, como saben, se define quién nos va a representar en 2024 a través de una encuesta y pues hasta ahora, vamos bien en las encuestas y al mismo tiempo, trabajando por la Ciudad (de México).

Lo que la gente va a decidir es lo que hemos sido, nuestra historia, lo que hemos hecho, y al mismo tiempo, qué tan cerca estamos del proyecto de transformación. Sobre eso es lo que va a decidir la encuesta”.

¿Qué apoyo ha encontrado en los sonorenses para sus aspiraciones?

CSP: No podemos hablar todavía de candidaturas, pero la verdad es que he sido bien recibida en las dos ocasiones que he estado aquí. Hoy fue un evento muy grande, como de 10 mil personas, y no esperaba tanta gente; realmente me quedé muy conmovida.

De ser Presidenta de México, ¿qué modificación o innovación haría de las políticas actuales del presidente AMLO sobre seguridad y violencia en el País?

CSP: El Presidente ha hablado mucho de abrazos, no balazos. Dice la secretaria de Seguridad Pública, Isela Rodríguez: ‘Abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos’.

En realidad, si ustedes lo ven, él cada que hace su informe de seguridad, habla también de cero impunidad, y yo creo que estos son los dos grandes brazos de una política de seguridad.

Seguir atendiendo las causas, que los jóvenes tengan alternativas, oportunidades, que haya mayor bienestar y, al mismo tiempo, una atención con inteligencia, con cuerpos de seguridad para que deje de haber impunidad, particularmente en homicidios.

Esa ha sido, por lo menos, la política que hemos seguido en la Ciudad que nos ha dado resultados.

¿Cómo es la relación del presidente López Obrador y usted en cuanto al proyecto que tienen de la Cuarta Transformación?

CSP: Es una relación que viene desde hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar con él en el año 2000, como su secretaria de Medio Ambiente, cuando él fue jefe de Gobierno.

Después regresé a la universidad, porque soy profesora universitaria, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y fue hasta el 2015 que decidí participar electoralmente, pero siempre estuve en uno y en otro lado.

Entonces una relación de confianza mutua, creo, y al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador es un dirigente social, más allá de ser Presidente.

Él ha marcado la historia del País en estos, pues casi 23 años ó más, y él ha encabezado esta gran transformación que está viviendo México y nuestro objetivo es darle continuidad a esa transformación.

El presidente López Obrador recientemente advirtió que una crisis económica podría presentarse en 2025, ¿cómo se afrontaría una situación como esta?

CSP: Entiendo que lo habla, particularmente, por problemas en la economía global -particularmente de Estados Unidos-, que es una probabilidad de que ocurra y lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos una integración muy grande con la economía de Estados Unidos y Canadá, pero particularmente de Estados Unidos, pues es seguir fortaleciendo nuestra economía y prepararse para una circunstancia así, para que no pudiera golpear tanto a México.

¿Qué apoyo ha encontrado en el gobernador Alfonso Durazo?, ¿qué opina de su labor como presidente del Consejo Nacional de Morena?

CSP: Yo creo que está haciendo un gran trabajo al frente de Sonora en muchos sentidos. (Había) Mucho abandono y él hoy está dedicado en cuerpo y alma a gobernar Sonora en distintos ámbitos y atendiendo cuestiones que hace mucho no se atendían, y con un proyecto muy claro.

Y, al mismo tiempo, él es el presidente del Consejo Nacional de Morena y su carácter, sus características políticas, ayudan mucho, porque él siempre procura la unidad.

Sin olvidar los principios del movimiento ni mucho menos, él siempre está procurando la unidad y en este momento, por supuesto, el apoyo al Presidente y que nos mantengamos como gobernadores, gobernadoras y todos los que representamos al movimiento, unidos hacia delante.

El canciller Marcelo Ebrard pide reglas claras en Morena, encuesta y debates; además, dijo ayer que ‘si hubiera línea, ¿para qué hay encuesta?’ y cuestionó la estrategia de los “presidenciables” de pedir apoyo a los gobernadores para hacer eventos masivos. ¿Qué le diría a su compañero de partido?

CSP: Bueno… digamos que uno, dentro del marco electoral actual, a uno lo invitan a dar pláticas o conferencias. En este caso, por ejemplo, aquí en Sonora nos invitó el Tecnológico (de Monterrey) y como es una invitación abierta, pues llega muchísima más gente.

Es mi caso cuando he ido a otros lugares y hay gobernadores que abiertamente nos apoyan a uno o a otro y siempre son institucionales. Yo no tengo mala opinión de ninguno de los gobernadores y gobernadoras de nuestro movimiento, al contrario, creo que todos están haciendo un gran trabajo.

¿Ve mujeres en la oposición que puedan dar la pelea para la elección presidencial de 2024?

CSP: Yo creo que le corresponde a la oposición decir quiénes son sus ‘corcholatas’ o ‘corcholatos’ del otro lado. Lo que sí veo, es que del otro lado no hay proyecto. También no hay muchas personas, pero sobre todo, no hay proyecto.

Ellos están en contra de lo que diga el Presidente. No hay, que yo conozca, una sola idea, más que volver al pasado, regresar a lo que existía, que el pueblo de México es evidente que no quiere, y no ha habido una idea nueva de lo que ellos estén planteando, que la gente dije: ‘Bueno, pues hay una nueva oportunidad’.

Ese es el gran problema y el vacío que hay en la oposición: Que se han dedicado a criticar al Presidente sin generar una nueva opción y esa nueva opción, es imposible que haya, ¿por qué? Porque los junta la ambición; los junta, yo digo, hasta el negocio, no necesariamente el proyecto.

¿Cree que los cuatro aspirantes -Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y usted- podrán mantenerse unidos una vez que se elija a quien irá por la candidatura presidencial?

CSP: Sí, tiene que seguir. De mi parte, siempre va a haber todo para que haya esa unión y yo espero que así sea de todas y de todos. Por encima de una persona siempre está el proyecto.

En este momento se ve a los aspirantes presidenciales de Morena en conciertos, giras y “tik tok”, ¿cuándo se verán las propuestas específicas que tienen para el País?

CSP: Todavía no es tiempo, porque yo creo que, en el momento de la encuesta, lo que la gente va a decidir es lo que hemos sido, nuestra historia, lo que hemos hecho y al mismo tiempo, qué tan cerca estamos del proyecto de transformación. Sobre eso es lo que va a decidir la encuesta.

Y a partir de ahí, ya habrá tiempo también para hacer un planteamiento de qué sigue en 2024, que hay muchas cosas que se pueden decir. Yo siempre he hablado de la consolidación pública, la salud pública, de lo que yo llamo los grandes derechos de las mexicanas y de los mexicanos.

Garantizar el salario digno, garantizar el trabajo digno y, al mismo tiempo, seguir promoviendo las fuentes renovables de energía, la mejor protección al medio ambiente y grandes temas que en el futuro van a ser muy importantes, como el tema del agua.

QUÉ OPINA DE:

Andrés Manuel López Obrador:

Gran dirigente.

Alfonso Durazo:

Gran gobernador.

Marcelo Ebrard:

Un buen compañero.

Adán Augusto López:

También, un buen compañero.

Ricardo Monreal:

Buen compañero.

Lilly Téllez:

La oposición y la traición, creo yo.

Santiago Creel:

La oposición y el pasado.

Norma Piña:

Una mujer que ha llegado a representar la Suprema Corte, pero que al mismo tiempo representa el conservadurismo.

Guadalupe Taddei:

Creo que es una mujer que hasta ahora ha dado una visión muy distinta al Instituto Nacional Electoral frente a lo que había antes.

Mario Delgado: