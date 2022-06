Entrevista: Afirma Édgar Hiram Sallard que "hay en Sonora libertad de expresión"

En Sonora hay libertad de expresión para los medios de comunicación y la ciudadanía en general, a través del nuevo modelo de comunicación en el que no están incluidas las adulaciones a cambio de convenios publicitarios, aseveró Édgar Hiram Sallard.

El director del Sistema Estatal de Comunicación señaló que en la administración de Alfonso Durazo Montaño se redujo el presupuesto de publicidad de 430 millones de pesos a 175 millones de pesos, para destinar esos recursos a la seguridad, salud, educación y otros temas prioritarios del Estado.

Sallard profundizó sobre el tema en una entrevista que aquí presentamos:

¿Cuál es el compromiso del Gobierno del Estado para el derecho de los sonorenses para la Libertad de Expresión?

Desde el arranque de la administración hemos planteado un nuevo modelo de comunicación, hemos cambiado inercias que demuestra que hay una apertura, y que eso implica una garantía de este derecho que tienen los medios de comunicación.

Te pongo un ejemplo práctico es algo que se hizo de manera diferente: Las conferencias de los martes, es un modelo parecido a la del Presidente de la República sin que sea esta la mañanera, hay un ejercicio circular y abierto donde de manera directa el Gobernador (Alfonso Durazo Montaño) expone los temas de interés de la agenda pública, pero también está abierto a las preguntas que traiga cada medio. Creo que eso es un claro ejemplo práctico de la libertad que se ha tenido en esta administración.

Esto por un lado por parte del Gobernador pero de manera permanente los secretarios y subsecretarios de manera permanente están siempre dispuestos a informar de cualquier tema por más incómodo que parezca o un tema que pudiera desde nuestra óptica ser así, no necesariamente cómodo, siempre hay una respuesta. Y por otro lado te podría complementar es parte de lo que de alguna manera en el contexto de la libertad de expresión mostrábamos también como un modelo diferente en el ejercicio de comunicar la agenda del gobernador.

No más se hace el halago al Gobernador en turno, ya no se pagan columnas, antes se pagaban columnas para adular, eso no es necesario, hoy con criterios más transparentes en función de instrumentos de medición de audiencias es como se reparte el presupuesto publicitario, que dicho sea de paso, tuvo una reducción del 30% en comparación con lo que se ejercía en años anteriores.

Esto fue obligado por dos razones: era un gasto excesivo de 430 millones de pesos al año y para este año se asignaron 175 millones de pesos, lo vamos a cumplir, no vamos a rebasar ese monto, y tampoco hay contratos con compañías de imagen, antes había cientos de contratos.

En el renglón de la Comunicación Gubernamental, ¿qué consideran que ha hecho diferente el actual Gobierno estatal?

El nuevo modelo de comunicación con está visión de Estado que tiene el Gobernador que crea el Sistema Estatal de Comunicación, y no es hacer una burocracia institucional, simplemente es conjuntar los instrumentos o instituciones que ya tenía el Estado como Telemax, Radio Sonora, como la ex coordinación de Comunicación Ejecutiva que es la parte en la que ingresó y se crea el Sistema Estatal de Comunicación, se hace un cambió que aprueba el Congreso en la Ley Orgánica, y al crear el Sistema se genera una narrativa institucional que hace una absoluta y gran diferencia de este Gobierno con el pasado.

Telemax para empezar estaba prácticamente la mitad de su programación con entes externos por decirlo de alguna manera y los contenidos (programas de noticias y otros) no estaban en el marco de la línea editorial, hoy con una visión de estado la televisora recibe recursos públicos, no se está concesionando ningún espacio, los noticieros son de comentaristas, de locutores que trabajan para Telemax, la nueva gerencia de noticias genera contenidos de políticas públicas por supuesto de información gubernamental sin agendas personales, se usaban espacios para criticar a los adversarios políticos, durante años fue eso Telemax, Radio Sonora en menor medida pero también fue eso.

¿Cómo ha funcionado el Sistema Estatal de Comunicación con la Comunicación Social del Gobierno actual, Telemax y Radio Sonora?

Creo que se puede notar, ha habido mucho mayor coordinación, hemos creado productos que compartimos como ejemplo lo anunciaba el día de ayer, hemos diseñado una especie de noticiero que le llamamos Sistema Estatal Informa, donde hacemos un producto para televisión y para radio, que también lo compartimos en portales y para otros medios, pero ese producto integra una narrativa en conjunto que es la actividad gubernamental, que es la agenda del Gobernador y de los secretarios y que por primera vez creo, esa narrativa institucional se reproduce en todos los espacios.

El propio Sistema tiene un canal de Gobierno, aparte de las redes de Gobierno, hoy estamos en las multiplataformas, es la nueva forma de comunicar y desde las cuentas de Facebook, del portal, de Twitter, Instagram, en Tiktok estamos haciendo el ejercicio de ingreso para tener todas las opciones para comunicarle a los sonorenses, y el canal de Youtube que lo rescatamos porque estaba realmente tirado, hay mucha promoción turística. Con esta visión de promover por encima de la imagen del gobernante al Estado, esto es un cambio de fondo que tiene que ver con la voluntad del gobernante.

Telemax ha enfrentado diversos problemas financieros en las últimas administraciones y también escándalos, ¿cuál es actualmente el estado financiero de la televisora?

La Televisora tiene un estado financiero con problema por una situación añeja, no es incluso exclusivamente de la anterior administración, desde luego los escándalos de corrupción pública no se pueden ocultar, ahí están, la “estafa maestra” y están los procesos abiertos no se han cerrado, pero parte de esto es que dejaron de pagar impuestos y dejaron una deuda grande de impuestos, y la visión que ha tenido el Gobernador es que ha buscado la forma de poder sanearlo.

El primer cambio radical ya se hizo, la información que se genera en Telamax está al servicio de los sonorenses y segundo se ha ido con un proceso de poder ir saneando las finanzas, no es fácil de un día para otro, sin embargo estamos buscando alternativas que seguramente se verán reflejadas el próximo año, se han reducido gastos, muchos gastos.

¿Cómo se trabaja para que todas las voces sean escuchadas en el ejercicio gubernamental, que haya pluralidad?

Vuelvo a poner los dos grandes ejemplos, insisto: Las conferencias de prensas es un diálogo circular, es un diálogo abierto donde pueden preguntar de manera libre los comunicadores, se dan entrevistas en espacios la mayoría de los funcionarios y desde esa óptica está garantizado el acceso a la información, está garantizado que se pueda tener acceso permanente a todos y cada uno de los temas de interés público.

Creo que hay apertura, no hay coacción, nadie puede decir en estos momentos que ha recibido una llamada de atención a algún medio de comunicación para decir: ‘Esto no lo digas, esto no lo transmitas’ como ha ocurrido durante mucho tiempo, es en realidad una nueva visión y repito también como dijo el Gobernador que significa así como que estemos muy contentos que se nos critique, que se nos señale, no, no, no, asumimos siempre la critica, buscamos nuestra versión.

Eso es importantísimo, creo que en un ejercicio critico y de mucha ética los medios de comunicación tienen que revisar si tienes una noticia con un señalamiento, lo adecuado es tener la respuesta institucional porque si no también luego pues pudiera parecer que hay campañas inducidas, orquestadas, a final de cuentas hay interés de toda índole.

Lo que está garantizado es la apertura de información para cualquier medio de comunicación que se acredite o no se acredite, tenga un alto impacto o no.

¿Es un Gobierno que tolera la crítica?

Es un Gobierno que ha demostrado que tolera la crítica, en campaña fue expuesto, creo que como nadie recibió criticas y recibía campañas negras “fake news” la mayoría hoy como usualmente se les suele decir, y hay varias cosas críticas con sustento y sin sustento la mayoría conagendas particulares de grupos y ahí están, que hacentuits, que hacen publicaciones en Facebook, que vienena las conferencias, que critican, editoriales. Ha mostradocon mucha claridad que tolera la crítica.

Con las conferencias de prensa semanales, el gobernador Alfonso Durazo ha mostrado apertura a los cuestionamientos y a proporcionar información, ¿cómo se aseguran de que esa misma postura de informar a los sonorenses se siga por los integrantes de su gabinete?

Cuando él de manera pública se compromete un martes, me da la tarea de corretear al secretario en turno y a final de cuentas se podrán tardar por el tema de interés porque hay que recopilar la información y eventualmente la entregamos.

Siempre hay disposición de los compañeros, el ejercicio que cada día vamos haciendo con mayor aperturaes que ellos rindan cuentas, muchas veces son invitados y cuando no son invitados a la conferencia de prensa de losmartes, están ellos los miércoles hoy es esa nueva modalidad y la que ya instauramos también como una conferencia de prensa permanente esla de los jueves en el tema deseguridad. Cuándo habías escuchado en tus años de reporteradel sexenio anterior y el anterior que hubiera es específico una conferencia de prensa de seguridad con los temasmás sensibles, los que les preocupan a los sonorenses, qué mayor apertura de la información.

Una nueva visión deGobierno que les permite atodos los actores y las instituciones de tener la libertad deponer opinar, desde luego respetando la autonomía que tiene la Fiscalía del ejercicio de dar resultados nos compete atodos. Creo que eso es muy buen ejemplo que hay una gran apertura que no hay temascensuras, no existe ningún sólo tema del que no se pueda hablar, nos critican a todos,critican al Gobernador, critican a los secretarios, a mí,lo más importante es tenersiempre integridad, dar respuestas, no evadirlas y esaes la instrucción que permanentemente el Gobernadornos da en este caso a quienes estamos al frente de la comunicación gubernamental pero también a cada uno de su gabinete.

Ante la violencia que existe en México contra los periodistas, ¿qué se hace en Sonora para evitar que los periodistas sean víctimas de agresiones, desapariciones y homicidios?

Tiene que ver justamente conque existe un mecanismo deprotección de derechos de periodistas y defensores de derechos humanos, ese mecanismo es federal y a final decuentas aquí aplica.

Afortunadamente en loque va de nuestro sexenio nohemos tenido que lamentar lamuerte de ningún periodista,por ahí se quiso un comunicador, tenía un portal en Guaymas y quisieron verlo comoun comunicador, no lo es, hayque tener mucha responsabilidad también en eso, y además fuera de eso es que este homicidio terrible, que bajo cualquier circunstancia setiene que condenar, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión.

Entonces ese mecanismo esabierto, hay periodistas acogidos a ese mecanismo que tienen esa protección y quetienen fundamentalmente la garantía del Estado con líneas abiertas, con una disposición, si el Estado no los persigue finalmente tienen que sentir esa tranquilidad y esa libertad de hacer su trabajo de la manera más profesionalmente posible.