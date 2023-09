Entrena César Rivera con Naranjeros tras firmar con Rojos de Cincinnati

Tras un año meteórico donde fue firmado por Olmecas de Tabasco, Rojos de Cincinnati y Naranjeros de Hermosillo, César Rivera ya se encuentra entrenando con el equipo de su ciudad natal y en busca de una oportunidad para debutar en la Liga Mexicana del Pacífico.

El hermosillense ya pudo afinar sus dotes como lanzador en la Dominican Summer League durante este verano, por lo que espera ganarse un lugar —con 19 años— en el equipo de sus amores, como él lo califica.

“Fue de menos a más este año. Yo empecé el año sin expectativas de firmar con ningún equipo de Grandes Ligas, pero gracias a Dios y al trabajo se dieron las cosas. Estar en pretemporada aquí es una chulada, porque estoy en mi casa y estoy entrenando con el equipo con el que siempre he querido jugar.

“Le estamos echando todas las ganas para ver si nos podemos meter a pelear un puesto, y si no se da la oportunidad, seguir trabajando y echarle ganas para el próximo año”, comentó.

 

Entre los distintos torneos que ha podido jugar destacan sus dos participaciones en el Torneo de Las Américas de EL IMPARCIAL, donde tuvo la oportunidad de quedar en tercer lugar con Sonora C en 2015 y obtener el subcampeonato con Sonora B en 2016; en ambas ocasiones como catcher.

“Yo toda la vida había jugado en la Liga Unison, desde chiquito, y me metí a la Academia R&R Sport Complex, de ahí se dio la oportunidad de ir de invitado a Olmecas; me invitaron a la pretemporada, me quedé en el equipo y firmé. De ahí me mandaron a la Liga Norte”, recordó.

ÉL ES…

César Fernando Rivera Alamea

Edad: 19 años

Posición: Pitcher derecho

Equipos: Tabasco/Hermosillo/Cincinnati

De: Hermosillo, Sonora