Entrega alcalde de Hermosillo Certificación Policial Ciudadana Certipol

HERMOSILLO, Sonora.- El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez recibió la certificación por parte del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) de que la Policía Municipal de Hermosillo cuenta con procesos institucionales de operación conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales que se establecen en la metodología de Certificación Ciudadana Certipol.

Tuve el honor de recibir a nombre de la corporación este certificado y quiero extenderles a ustedes, como elementos de la Policía y de Tránsito Municipal, todo mi reconocimiento, toda mi gratitud por hacerlo posible, porque el día de hoy este logro es una muestra de que cuando trabajamos en equipo internamente como corporación y equipo con la sociedad, no hay imposibles, no hay metas que no podamos alcanzar juntos”, aseguró.