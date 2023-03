Entrega El Imparcial 16 placas a los jugadores más destacados del año en deporte sonorense

HERMOSILLO, Sonora.- Por décima octava ocasión, el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL volvió a reconocer a lo más destacado del año en el deporte sonorense tras celebrar ayer la ceremonia de entrega de su edición 2022.

La pequeña Elena Moreno recibió los honores como la Deportista del Año, mientras que la también ciclista Maryan Valdez lo hizo en Trayectoria Deportiva.

Ahí mismo, los ganadores de cada disciplina recibieron uno a uno su respectivo reconocimiento, de manos de Juan Fernando Healy Loera, presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy; Carolina Guerrero, directora del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo; Alberto García Velarde, subdirector del Deporte Competitivo de la Codeson, Lourdes Lugo, directora editorial de EL IMPARCIAL, y José Luis Aello, director de la Fundación Healy.

“Lo hacemos porque es una manera de contribuir al desarrollo de la comunidad. Sabemos que con el deporte los niños y los jóvenes se desarrollan sanamente, y las familias se unen en la convivencia”, comentó Juan Fernando Healy Loera.

Aunque algunos de los ganadores no pudieron estar, debido a sus compromisos deportivos, durante la ceremonia se reconoció el gran esfuerzo que cada uno hizo durante el año 2022, así como sus logros.

El año 2022 fue muy importante para mí. Me he caído, me he espinado, me han rebasado, he llorado, pero también sé lo que es perder y ganar. Mi mayor sueño es ser la mejor ciclista de todo el mundo y que los otros deportistas cumplan sus sueños”, comentó Elena Moreno tras recibir su galardón. Las autoridades deportivas presentes tuvieron palabras de aliento para los deportistas y sus familiares ahí presentes.