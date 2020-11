"Encontré a mi bebé", exclama Buscadora por la Paz al identificar cuerpo de su hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Con palabras ahogadas en llanto, Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz en Hermosillo, al salir de Servicios Médicos Forenses expresó: “encontré a mi hijo, es mi bebé”.

Jesús Ramón Martínez Delgado, de 36 años de edad, fue levantado y desaparecido el 02 de diciembre del 2018 por elementos de la Policía Estatal y Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) quienes lo subieron a una patrulla a las afueras de su negocio, según Delgado.

El hallazgo se realizó el lunes 23 de noviembre en el rastreo que realizan desde el sábado, en las faldas de un cerro de la colonia Altares, al sur de la capital de Sonora. En el lugar han encontrado 16 cadáveres, dos de ellos son de mujeres.

Acompañadas por personal de servicios periciales de la Fiscalía de Sonora, la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda, Guardia Nacional y Sedena, han llevado una intensa búsqueda en el lugar.

Jesús Ramón fue localizado al término de la jornada, iba cayendo la tarde, pero un pareja de buscadores se perdió y vieron un terreno de tierra suelta, iniciaron excavación y casi sobre superficie encontraron el cuerpo.

Los restos coincidían con las características de su hijo en vestimenta, brackets y con las otras personas encontradas.

Peritos de la Fiscalía lo llevaron los restos a Semefo y este día 25 de noviembre, con gran dolor Cecilia Delgado Grijalva confirmó lo que su corazón de madre latía: “Sí es mi bebé, si es mi bebé”, repetía en llanto desconsolado la mujer que día a día enterraba con fuerza una pala en el monte.

A pesar de su quebranto Cecilia Delgado denunció el maltrato de un elemento de seguridad que de forma indolente le dijo que se callara porque la iba a escuchar la Fiscal.

“Si lo que quiero es que me escuchen porque desde que desapareció mi hijo les pedí, supliqué que me escucharan y nunca hacen nada porque no les importa nuestro dolor y sufrimiento que tenemos”, expresó llorosa pero muy indignada.

“A mi hijo se lo llevaron elementos de la Policía Estatal (PESP). Así me arrebataron a mi hijo, a mi vida”, reclamó.

Minutos después la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova, pasó por donde se encontraba la líder de las buscadoras y le brindó palabras de aliento.

Debe esperar un plazo cercano a los 15 días para la entrega de cotejos de ADN, y por fin tener los restos de su hijo.

“Fueron dos años de dolor y tristeza. Hoy me tocó ver a mi hijo, a mi bebé”, exclamó con llanto Cecilia Delgado, líder del colectivo que de mayo a la fecha ha localizado 56 personas sepultadas bajo tierra.