Encabezará sonorense 'Cuate' Páez función de box en Abu Dhabi

Luego de realizar su última pelea profesional en mayo del año pasado, el sonorense Rubén “Cuate” Páez volverá una vez más a los encordados y lo hará nada menos que encabezando una función de box en Emiratos Árabes Unidos el domingo 10 de septiembre (tiempo de Sonora).

El navojoense cuenta con un récord profesional de 16 victorias (12 KO’s), 2 derrotas y 2 empates, con lo que intentará dar la sorpresa cuando se mida al jordano Bader Samreen (8-0, 7 KO’s) en la Mubadala Arena de Abu Dhabi.

“Todo fue gracias a mi amigo Carlos ‘El Ruso’ Gallego, un peleador de Magdalena que radica en Guadalajara. Él fue a pelear a Londres el año pasado y ahí se contactó con una promotora que se llama Antonella; entonces Antonella le pidió un peleador, el ‘Ruso’ me habló a mí y ya vamos para allá.

Con dos meses de preparación desde que recibió la invitación, el boxeador radicado en Hermosillo asegura estar listo para dar el paso y posicionarse entre los grandes nombres del peso Ligero; división en la que se medirá a Samreen a 10 rounds.

 

“Es la oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo, por lo que empecé a pelear, y me motiva ‘machín’, no dudé ni un segundo en agarrar la pelea. Me va a ir bien, yo sé que me va a ir bien, y después de eso vendrán más oportunidades de este tipo, estoy seguro”.

Además de una carrera de 20 peleas en el boxeo, el “Cuate” Páez es conocido en Sonora por su trayectoria en las artes marciales mixtas, donde también tuvo la oportunidad de hacer cinco combates profesionales.

La función será transmitida por ESPN Knockout y la plataforma DAZN, aunque de momento se desconoce si estará disponible en vivo para México.