En Sonora desde el año 2013 se han registrado 269 denuncias ante la FGJE por maltrato animal

HERMOSILLO, Sonora.- Una mascota se convierte en algo más que un animal cuando es recibido en la calidez de un hogar, de pronto se vuelca sobre él un inmenso amor y ya es parte de la familia, una bella historia que no siempre tiene un final feliz.

En 2013 se publicó en Sonora por primera vez una ley de Protección Animal y desde entonces, hasta el 6 de noviembre de 2023, se han registrado 269 denuncias por maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Del total de denuncias, sólo 22 personas han sido sentenciadas desde 2017 al 8 de noviembre de 2023, de acuerdo con información del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

Hasta el día de hoy, la sentencia más larga en la entidad se dictó el 26 de junio de 2021, cuando a un hombre de entonces 39 años de edad, se le impuso una condena de 24 años de prisión, por el asesinato con arma de fuego contra “Nucita” una canina de 7 años.

Sin embargo, a este delito se le sumaron la de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de una mujer.

La sentencia también incluyó pagar 42 mil 245 pesos por reparación del daño moral y una sanción económica de 36 mil 330.70 pesos.

Las sentencias más altas después de esta última, son de 6 años, en una de las cuales se impuso un pago de reparación de daño moral por 4 mil 481 pesos y una sanción económica de 7 mil 697.60 pesos y en la otra sólo una multa de 17 mil 924 pesos.

Respecto a las multas más costosas, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dio a conocer que la más cara fue la que se aplicó contra el agresor de “Nucita” y le sigue una de 21 mil 590.14 pesos, a quien se le dictó además una sentencia de 2 años y seis meses de prisión.

Los datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado muestran que la sentencia promedio aplicada desde 2017, cuando se dictó la primera, hasta 2023, es de tres años, mientras que el promedio de multa es de 11 mil 336.84 pesos.

De las 22 sentencias que en Sonora se han dictado desde 2017 a 2023 en relación con el maltrato animal, trece han sido por la muerte de estos.

El abandono de mascotas es considerado un delito en Sonora.

HERMOSILLO Y CAJEME LIDERAN LAS DENUNCIAS

Según datos de la Fiscalía de Sonora, los municipios con más denuncias por maltrato animal son Hermosillo con 89, entre los años 2016 y hasta el 6 de noviembre de 2023.

Le sigue Cajeme, con 47 en el mismo periodo, después está Agua Prieta, con 40 y Navojoa, con 19, mientras que en Nogales sólo se ha interpuesto cuatro denuncias ante la Fiscalía, en el mismo periodo.

El delito más común denunciado ante las autoridades estatales, desde 2016 hasta este año, ha sido la muerte de algún animal por maltrato o crueldad, con 98 casos.

Después está el maltrato o crueldad animal por torturar, maltratar, brutalidad o grave negligencia, con 39 denuncias; después está lesiones a animales por crueldad o maltrato que no ponen en riesgo sus vidas.

Hasta el 6 de noviembre de 2023, la FGJE mantiene 105 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 30 son de hechos ocurridos en Agua Prieta; doce en Hermosillo; once en Cajeme y 10 en Navojoa.

Desde 2016 a 2023, la Fiscalía de Sonora ha cerrado 157 carpetas de investigación, de ellas 73 corresponden a Hermosillo; 36 a Cajeme; 10 a Agua Prieta y nueve a Navojoa.

LOS PROPIOS DUEÑOS

Aunque las denuncias que se presentan ante las autoridades del Estado, respecto al maltrato animal, son más de extraños que atentan contra las mascotas de una familia, los principales maltratadores suelen ser los dueños.

Elsa Morales Carrillo, de la Asociación Nogalense en Pro de los Animales, mencionó que algunas personas consideran que el maltrato animal sólo se reduce a golpear a un perro, pero la agresión comienza desde las omisiones.

También el no darle comida, el no darle agua, el no darle atención médica veterinaria cuando lo requiera, el tenerlo en hacinamiento, aquí se da (en Nogales) porque los patios son muy chiquitos y la gente tiende a ese perrito chiquitito bonito, al rato crece un animalón y lo tienen en un patiecito de dos por dos”, expresó.

En la asociación, fundada en 2012, se encargan de atender denuncias de maltrato animal, como mediadores para indicar los cambios que se deben realizar para mejorar la calidad de vida de la mascota.

Morales Carrillo comentó que el maltrato animal que más frecuente se detecta en Nogales es el abandono y la desnutrición.

“Paren las perras y van y tiran las camadas, donde caiga, a las periferias de la ciudad”, relató.

En la asociación, que lleva once años operando, se encargan del rescate de animales, apoyan con las castraciones, les buscan un hogar para darlos en adopción y ayudan en situaciones de atropellamiento.

Elsa Morales Carrillo, de la Asociación Nogalense en Pro de los Animales, cuida a los ‘inquilinos’ en este lugar.

ADOPCIONES RESPONSABLES

Desde hace casi tres años la asociación civil Misión 4 Patas, se encarga de promover la adopción y la esterilización para combatir los perros callejeros y el maltrato animal.

Aunque en la asociación no se tienen en resguardo a los animales, promueven que la adopción se realice de forma responsable a través de la realización de eventos en la capital del Estado.

Sharon Dennis, integrante de Misión 4 Patas, consideró que antes de adoptar a una mascota, las personas deben estar muy conscientes del compromiso que esto implica.

Cuando tú adoptas, tienes que visualizar tu vida a 10 ó 15 años, si eres el afortunado. Mucha gente adopta cuando recién se casa, mucha gente adopta con su novio un perro y luego ¿quién se queda con el perro? Mucha gente adopta un perro en la ciudad, ‘no pues ya me voy a mover al día siguiente, qué va a pasar’, o sea, aquí es bien importante saber qué va a ser de tu vida”, expresó.

LOS REQUISITOS

Precisamente este cuestionamiento es uno de los requisitos que pone la asociación para dar en adopción a una mascota, lo cual deja en claro si la persona interesada es o no un candidato.

“Y obviamente la persona que, pues no que sean ricos, pero que tengan esta solvencia económica para decir: Okey, si mi perro se enferma, tengo cómo llevarlo al veterinario”, agregó.

Sharon destacó que hay que tener claro que como seres vivos, es probable que las mascotas requieran en algún momento de atención médica, para lo cual se necesitará dinero.

También quien pretende adoptar a una mascota debe tener claro que estas requieren tiempo porque hay quienes consideran que son una alarma o que sólo cuidarán una casa.

La asociación Nogales en Pro de los Animales rescata mascotas y las mantiene en resguardo.

LA VIOLENCIA

La violencia está presente no sólo en la vida de las personas, también llega a los animales e incluso a las mascotas que alguna vez parecieron ser amadas.

Para la sicóloga clínica, Norma Maribel Cota Borbón, la violencia en términos generales suele aplicarse contra quien se considera más débil, ya sea una persona o un animal.

“Por ejemplo, alguien me puede agredir a mí porque yo soy sumisa y porque me miran débil y porque saben que yo no me voy a defender, pero esa misma persona no va a actuar de esa misma manera violenta con otra persona que sí sabe que se le va a poner al brinco”, explicó.

EL CASO “SBANCH”

El caso más reciente de maltrato animal ocurrió el pasado 22 de noviembre en Nogales, donde el perro “Sbanch”, fue rociado en la cara con una sustancia que parecía ser ácido y le causó inflamación dentro del ojo y una afección ocular con enrojecimiento de párpados e irritación, según información de la FJGE.

El dueño del perro, Luis Ernesto, interpuso una denuncia y relató que el presunto agresor identificado como Pedro, con quien tiene problemas personales, roció la cara de su perro con una sustancia cuando este se encontraba dentro de un cerco perimetral.

MUCHO OJO

La ley considera los siguientes actos como crueldad animal, por lo que están prohibidos: