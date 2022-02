En Navojoa una mujer pidió croquetas como regalo de cumpleaños

NAVOJOA.- Un peculiar regalo de cumpleaños número 31 pidió Anali Cantu Nava y tanto amigos como familiares se lo otorgaron.

La navojoense quien es médico veterinario mencionó que es la primera vez que hizo tal petición aunque tenía la intención desde el 2021 pero por la pandemia no celebró su cumpleaños.

La fiesta se celebró y la cumpleañera recibió unos 400 kilos de croquetas mismas que donó a la asociación animalista Milagro Canino, mencionó.

Toda mi vida he tenido perros, siempre me han gustado mucho los animales, soy veterinaria de hecho solo que no me dedico a pequeñas especies”, añadió.