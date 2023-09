Emociona a Roberto Esquer posibilidad de debutar con Naranjeros

Una vez que logró ser reclutado este año como primera firma de Naranjeros de Hermosillo, Roberto Carlos Esquer afirmó estar disfrutando a lo grande de sus primeros entrenamientos como beisbolista profesional en el Estadio Fernando Valenzuela.

A sus apenas 17 años de edad, el hermosillense sabe que debutar en la Liga Mexicana del Pacífico no será tarea fácil, sin embargo aseguró que hará todo lo posible para conseguirlo siguiendo los consejos del manager Juan Gabriel Castro y el resto del cuerpo técnico.

“La verdad fue algo inesperado, pero contento porque es una oportunidad más en mi todavía corta carrera, porque estoy chiquito, tengo 17; es algo muy emocionante ser primera firma de Naranjeros.

“Es muy especial, porque es mi casa y tengo que representar lo que es, y la verdad estoy muy emocionado por la posibilidad de debutar este año con Naranjeros”, comentó.

 

Su carrera amateur ha sido forjada entre la Liga Unison y la Liga Pitic en la capital sonorense, aunque desde hace tres años se encuentra jugando en una academia de Ensenada, Baja California.

Aunque admitió sentir nervios al integrarse a la pretemporada de Naranjeros, poco a poco ha podido soltarse y mostrando sus aptitudes tanto en la receptoría como al bat; tomando consejos de catchers con más experiencia, como Julián León y Sergio Burruel.

“Me sentí nervioso, porque uno llega con la mentalidad de que eres nuevo y todo eso, pero eso no me ha impedido estar 100% concentrado. He tenido un trato muy bueno, la verdad.

“Es una gran experiencia, porque puedes aprender muchos coaches que fueron profesionales; yo estoy empezando apenas, pero puedo consumir sus consejos y lograr debutar con esos consejos que me dan”.

ÉL ES…

Roberto Carlos Esquer Gutiérrez

Edad: 17 años

Posición: Catcher

Equipo: Naranjeros

De: Hermosillo, Sonora