Embarazada vive angustia tras inundarse su hogar en Apson

AGUA PRIETA, Sonora.- Momentos de angustia vivió una mujer embarazada, madre de dos niños, durante la inundación de su vivienda, ocurrida el pasado miércoles durante la lluvia registrada en esta frontera.



Lizbeth Martínez, quien tiene cuatro años habitando una casa que le prestaron en calles 20 y 21, avenida 8, expresó que ya ha sufrió la inundación del domicilio en la pasada temporada de lluvias, pero no a tal magnitud.



La madre de una niña de once años y un niño de siete años de edad, relató que la cantidad de agua que inundó entre 5 a 7 minutos su vivienda, atemorizó a ella y a su hijo.



Necesita medicamento



También el agua movió el refrigerador, ella intentó detenerlo con las manos y estuvo a punto de caerle encima, tras lo que le llamó a su cuñada para que la llevara a revisión médica porque comenzó a sentirse mal.



En la inundación Lizbeth perdió todas sus pertenencias, su ropa, los muebles y sus colchones, pero recibió el apoyo de las autoridades.



Ayer, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (Oldap) y Hospital General, coordinados por personal de Protección Civil Municipal ayudaron a la familia.



Sin embargo Lizbeth Rodríguez tiene la necesidad de un medicamento que le recetó el médico para no poner en riesgo su embarazo, que es Dactil OB, el cual si hay alguna persona interesada, puede llevarlo a calles 20 y 21, avenida 8.