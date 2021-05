Ellos también reclaman pensión alimenticia para sus hijos

HERMOSILLO, Son.- Tanto hombres como mujeres pueden solicitar, tras una separación, el pago de la pensión alimenticia para sus hijos y en Sonora un 8.4% de quienes las tramitan son hombres.

Durante el 2020 se presentaron 1255 demandas de pensiones alimenticias en Sonora de las que 8.4%, fueron de hombres que solicitaron la pensión.

“Mientras esté reconocido el parentesco los dos padres están obligados o sujetos en partes iguales para aportar con los hijos, es equilabrada la aportación”, expresó la Juez Segunda de lo Familiar, Yanira Lourdes Sánchez.

Con las pensiones alimenticias se busca proveer las necesidades económicas de los menores para que puedan crecer y desarrollarse, explicó.

Las leyes y el Código de Familia para Sonora marcan que para decretar una pensión se deben de considerar las necesidades de los acreedores, como habitación, comida, diversión, medicina y escolaridad, y las posibilidades del que vaya otorgar la pensión.

“Raúl” tiene 11 años de pagar pensión a sus 3 hijos, el descuento se lo hacen directo a su recibo de nómina. Aparte paga la casa y en fechas como Navidad y regreso a clases da otra cantidad extra.

“Mi ex exposa no estaba de acuerdo con lo yo le daba semanalmente y me demandó, pero se comprobó que era justo, un tiempo estuve depositando ahí en el juzgado ahora se me descuenta en el recibo”, manifestó “Raúl”.

En Sonora los municipios con más demandas de pensión alimenticia en el último año son: Hermosillo con 319, luego Guaymas, 195 y Obregón, 183.

¿QUÉ CONSIDERAN?

La juez comentó que el Código de Familia especifica un margen de pensión de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando no hay conocimiento de cuánto ganan, es decir cuando no hay sueldo fijo, no tienen Patrón o trabajan por su cuenta.

También se debe considerar cuántos menores son, cuáles son sus necesidades, señaló, la otra opción es cuando se tiene la información de cuánto sueldo tienen y se puede ordenar un porcentaje por concepto de pensión alimenticia que puede llegar, dependiendo de las circunstancias hasta el 30 %.

La persona que demanda pensión alimenticia puede hacerlo por la vía civil, explicó, acude con un abogado o alguna institución de acompañamiento , se integra la delo manda y se interpone ante un juzgado.

Puede ser por la vía penal, es cuando se presenta una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por esta vía se constituye como delito.

ÉL SE QUEDA CON LOS HIJOS

“Juan” pensaba que sólo las artistas o millonarias podían pasar una pensión alimenticia a sus hijos, pero al separarse de su pareja después de 12 años de matrimonio y al quedar a cargo de dos niños, el abogado le aconsejó que demandara para que los pequeños tuvieran una mejor calidad de vida.