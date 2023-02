Elena Moreno: Una incansable promesa sobre ruedas

Ser la primera ciclista infantil en ganar un medalla para Sonora en un Nacional de Montaña fue sólo uno de los pasos que la pequeña Elena Moreno pretende dar en su disciplina, y gracias a sus logros este año fue votada como la Deportista del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2022.

Con apenas 7 años de edad, la hermosillense ya se ha ganado el reconocimiento incluso de los más experimentados dentro del ciclismo sonorense, en gran parte por el subcampeonato que consiguió en 2021 en un Nacional celebrado en Hidalgo dentro de la categoría Doble A.

“En ciclismo infantil de montaña Sonora nunca había tenido una medalla, ella fue la primera. Realmente el ciclismo es muy duro, y a nivel nacional no pintaba el ciclismo infantil de Sonora”, mencionó su papá, Javier Moreno.

Pero el ciclismo de montaña no es el único en el que Elena ha puesto se empeño, ya que apenas el año pasado también tuvo la oportunidad de subirse al podio en un Nacional de Ruta que tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque no en el lugar que hubiera deseado.

“Yo quiero volver para correr ahí otra vez, porque ya estoy mejorada”, comentó Elena. “Se quiere cobrar la venganza de Juárez, quiere la revancha. Es que ya había ganado bronce, pero le aflojó en la meta y una niña la pasó y se enojó, quedó sentida por eso”, recordó Javier entre risas.

La pequeña Elena disfrutar pedalear tanto en pistas silvestres como en rutas de pavimento.

Aunque la medalla de oro nacional todavía está pendiente, tanto la ciclista como su familia saben que sólo es cuestión de tiempo para que ese logro se materialice; pero por lo pronto esperan que siga dominando en el serial sonorense ahora en la categoría Infantil A.

“Comencé a los 3 años a andar en la bici, primero en el terreno, con una bici medio chiquita con la que empiezas; luego empecé con una medio grande y creo que voy a seguir con una más grande cada vez.

“Cuando ya podía darle poquito me encantó. Primero no me sentía segura, pero le puse ganas y aprendí. Me gusta más andar en la pista porque hacemos carreras y me encantan las carreras”, expresó Elena.

ELLA ES…

Elena Moreno Espino

Edad: 7 años

Deporte: Ciclismo

Categoría: Infantil A

De: Hermosillo