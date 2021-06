Elecciones en Sonora: Pese a dificultades adulta mayor acudió a votar en Navojoa

NAVOJOA.- Un imprevisto de salud hizo que este día de elecciones Juana Lerma Valenzuela de 70 años de edad, viajara de su comunidad Bacobampo al IMSS de Navojoa para llevar a un familiar enfermo pero no quiso dejar la oportunidad y acudió a la casilla especial que pusieron en la Plaza 5 de Mayo de Navojoa.

Me vine caminando desde el IMSS (3 kilómetros) y voy a votar aquí en Navojoa", mencionó, "un familiar se enfermó por eso me vine".

Desde su mayoría de edad dijo que siempre acude a votar pues aseguró que es una responsabilidad ciudadana ejercer su derecho al voto.

"Me vine temprano, desde las 7:00 de la mañana porque no quiero dejar de votar", añadió, "si me cansé caminando pero tenía que venir".

