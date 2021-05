Elecciones Sonora 2021: "Impulsaré un Gobierno humano y una ciudad del conocimiento",  David Figueroa

Una política humanista, la atención a la seguridad, la movilidad y los servicios públicos, así como la transformación de Hermosillo a una economía del conocimiento son parte de la propuesta de David Figueroa Ortega.

Quiero trasladar a Hermosillo a ese futuro, que la economía se mueva, de la economía tradicional que tiene Sonora que es el sector primario, que es un poco la economía con fuerza laboral a moverla a la economía del conocimiento”, destacó el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de la capital sonorense.

Figueroa Ortega, quien ha sido alcalde de Agua Prieta y diputado federal, así como cónsul de México en San José y Los Ángeles, California, habla de los retos y sus propuestas para Hermosillo.

Aquí la entrevista.

¿Qué lo decide a ser candidato a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento Ciudadano?

David Figueroa Ortega (DFO): Dos razones fundamentales: La primera que me motivó fue que estoy muy agradecido con Hermosillo, aquí nació mi hijo menor, Max, que hoy tiene 21 años; mis hijos terminaron sus carreras aquí, David, Obeth y Max, ellos viven aquí, se desarrollan aquí sus vidas y desde que yo llegué por primera vez aquí a Hermosillo, fue muy generoso conmigo, estoy muy agradecido con Hermosillo.

Segundo, ¿por qué quiero ser alcalde? Porque no estoy contento con lo que está pasando, no estoy satisfecho, y he aprendido que, si tú no estás contento con lo que está pasando, quejarse es bueno, lamentarse es bueno, pero no es suficiente, hay que pasar de la queja a la acción y por eso estoy, porque quiero pasar a la acción, de cambiar y detener el deterioro que Hermosillo está teniendo.

¿Cuál es el problema que más le está preocupando a la población?

DFO: Sin duda, el primer tema que sale y en todas las colonias es el tema de inseguridad, que hoy lastima el desarrollo humano del hermosillense. Está severo el incremento que estamos viviendo en robo a casa habitación, el robo a transeúnte, que se ha disparado totalmente, la violencia intrafamiliar que estamos viviendo, vergonzosamente Hermosillo concentra el 54% de los reportes de violencia intrafamiliar. La mujer ya no está segura en su hogar, antes era el lugar seguro, hoy no lo es, es un lugar peligroso para la mujer; con muchas variables que pudieran suceder, el tema del encierro, el tema de Covid, pero la realidad de los datos de violencia ahí está.

¿Qué considera que sí está en manos de un alcalde para resolver la inseguridad sin deslindarse y responsabilizar a otro nivel de autoridad?

DFO: Lo primero que hay que hacer es hablar con sinceridad y aceptar la responsabilidad que nos toca como Gobierno municipal, porque escudarnos que eso no nos corresponde o es de competencia de otro nivel, al final de cuentas el Gobierno municipal o el alcalde es a autoridad más cercana y la gente quiere que el alcalde le resuelva los problemas.

¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Voy a impulsar un modelo preventivo más que el modelo correctivo que hoy tenemos. La función de la Policía Municipal, que es preventiva y de tránsito, debe prevenir que no sucedan los delitos, ¿por qué? Porque hoy estamos en un modelo correctivo que no está previniendo absolutamente nada.

Hermosillo no previene un problema como la drogadicción, nuestros niños están vulnerables; antes al menos se les ayudaba con los programas DARE, que era un programa que advertía a los niños sobre el tema de la drogadicción, el alcohol, el tabaco y la droga, es decir, vacunabas a la niñez contra esos riesgos que había en el mundo o en la realidad, hoy no hay nada de eso.

No estamos previniendo tampoco el que no suceda la violencia en los hogares, nada más estamos reaccionando.

¿Qué tenemos que hacer? Regresar a un modelo preventivo, lo primero que haré, con el favor de Dios, será revalorar a la Policía Municipal, al cuerpo policiaco, que estén motivados a salir a la calle a dar lo mejor de sí, pero ¿cómo los vamos a revalorar? Dándoles estímulos, otorgándole los instrumentos básicos necesarios para salir a la calle, apoyándolos en capacitación, pero algo fundamental: Respetar su trabajo.

Hoy ¿qué pasa? Tenemos un comisario de la Policía Municipal que viene no sé de qué parte del País, que no le importa lo que pasa en Hermosillo, tiene una misión militar, se acaba el trienio y él se va a ir.

¿Qué tenemos que hacer? Respetar a la Policía y que salga el comisario de la Policía de entre el cuerpo de elementos de Seguridad Pública en Hermosillo con un criterio de que sea gente que tenga familia, que tenga arraigo, que le duela lo que le duele al hermosillense.

De sus propuestas, ¿cuáles considera las más relevantes para mejorar la ciudad?

DFO: Tres cosas básicas, tenemos que regresar a lo básico, porque veo de repente a candidatos que venden espejitos y te dicen ‘a partir de que llegue todo va a cambiar y vamos a tener paneles solares para todo el mundo’, ‘vamos a tener el tema del doble aguinaldo’, una “bola de cosas” que son inviables financieramente.

Yo quiero regresar a lo básico. La pandemia nos enseñó a todos a que regresáramos a la básico, valor tu familia, valorar tu vida, tu entorno; en política a mí me parece que nos enseñó mucho.

Quiero seguridad pública con un enfoque preventivo, desarrollar a la ciudad con decisiones sustentables e inteligentes.

Atender la movilidad que hoy es un derecho humano y que no se respeta y que Hermosillo no está siendo amigable ni inclusivo con la movilidad. El tema es muy amplio, pero yo lo haría como una primera acción, todas las rutas por donde pasan los camiones dejarles en excelente condición las calles.

Y en tercer lugar, para mí muy importante el tema de los servicios públicos, Hermosillo merece y necesita servicios públicos de calidad; lo primero es hacer una transformación digital en todos los servicios del Municipio.

Ha expuesto la importancia del trabajo en las colonias, ¿en qué consiste?

DFO: Quiero hacer un Gobierno que se caracterice por gobernar desde la calle, que gobierne desde la plaza pública, desde el parque, desde la colonia. Quiero desarrollar el programa de Miércoles Ciudadano, un programa que por muchos años fue exitoso en Hermosillo, pero quiero modificarlo, llevarlo a la plaza pública, no sólo en Palacio Municipal.

Les quiero decir de entrada que trabajaré de 07:00 a 16:00 horas y vamos a hacer un programa que se llame “Alcalde en tu Colonia” y vamos a visitar un polígono de la ciudad y le vamos a cambiar la imagen. El que tiene que ir a bachear va a ir a hacerlo, el que tiene que limpiar los arroyos, canales, el de Parques y jardines va a hacer su trabajo; mi esposa como presidenta del DIF y un servidor estaremos tocando las puertas de los ciudadanos para ver cómo están, qué problemáticas hay y cómo podemos ayudarles; le vamos a cambiar la imagen cada sábado a un polígono de la ciudad. No es una ocurrencia, yo lo hice en Agua Prieta y me dio excelentes resultados.

Vamos a llamar a las madres de familias con los niños, vamos a montar en plazas públicas también en el sector que estemos para ayudarles a los niños a despertarles el apetito por el arte, la música.

Haré un gobierno a ras de suelo, que ayude y conecte con el ciudadano para que potencie las capacidades humanas que tienen los ciudadanos. yo voy a hacer un gobierno muy humano, una política humanista”.

Su experiencia en diversos cargos públicos, ¿cómo la aplicaría en Hermosillo?

DFO: Dijimos que hay que regresar a lo básico, pero eso no significa que me voy a detener en lo básico. Una vez que establezcamos la base, ganemos la palabra mágica que se llama en política confianza, cuando el ciudadano tenga confianza conmigo y con mi Gobierno, voy a convocar y sentar en la mesa a tres elementos fundamentales: Universidades, sector productivo-empresarios y Gobierno. Les diré: “¿Por qué no pensamos en el futuro de Hermosillo?, ¿por qué no pensamos en potencializar el desarrollo que Hermosillo tiene?”.

Visualizo a Hermosillo como el nodo tecnológico, como actualmente es Silicon Valley, que sea ejemplo a nivel nacional, no nada más en Sonora. Hermosillo se puede convertir en ese nodo tecnológico que potencialice las capacidades de los jóvenes que hoy lamentablemente desperdiciamos.

Sueño con tener esa conectividad con Silicon Valley, con Sam Liccardo, que es el major (alcalde) de San José, que es amigo porque cuando estuve allá era cónsul member. Sueño que el día de mañana estos jóvenes con talentos vayan a Silicon Valley, aprendan y traigan ese conocimiento y lo potencialicen en Hermosillo, como lo hace India, y no estamos lejos de eso.

¿Cómo evalúa la gestión que ha tenido la gobernadora Claudia Pavlovich?

DFO: Pobre, muy pobre, porque si la vemos y la analizamos en término de desarrollo de infraestructura, la verdad es que quedó muchísimo a deber. En tema de desarrollo humano, pues la verdad quedó mucho a deber; yo considero que ha sido un Gobierno pobre, grisáceo, eso es lo que nos está dejando.

¿Qué evaluación que hace de la alcaldesa Célida López al frente del Gobierno de Hermosillo?

DFO: Le quedó grande Hermosillo, no dio el ancho y yo no creo, en mi opinión personal, que ella tenga credenciales para poder presentarse y decirle a la gente que quiere otros tres años para seguir gobernando, creo que los primeros tres fueron suficientes para demostrar que le quedó grande el Municipio.

Sus números, ¿qué le dicen sobre cómo quedaría la elección a la alcaldía?

DFO: Los números nos dicen es que esta elección va a ser de tercias y que hay un voto oculto que no se atreve a decir para dónde va, por eso creo que va a haber sorpresa el 6 de junio, habrá sorpresa porque hay un alto índice de gente que dice que no quiere reflejar su sentido de votación y cuando eso sucede, la experiencia nos ha dicho que hay sorpresas. Lo vimos en el proceso que arropó a AMLO en su momento, lo vi yo mismo en Agua Prieta cuando todos los indicadores y encuestas decían que yo no le podía ganar al “Mijito” Terán y resultó que le ganamos bastante bien.

Movimiento Ciudadano ya se convirtió en lo que queríamos que se convirtiera: en la primera opción de cambio para el electorado de hermosillo, la gente no quiere reelección, pero tampoco quiere que regresen los del pasado”.

¿QUÉ OPINA DE…?