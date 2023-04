El título en mente: El Sonorense Óscar Valdez se alista para su pelea del 20 de mayo contra Adam López

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque aseguró estar totalmente concentrado en el rival que tendrá el próximo 20 de mayo, Óscar Valdez admitió que espera poder realizar el ansiado combate ante Emanuel “Vaquero” Navarrete y volver a ser campeón mundial este año.

Después de perder su invicto a manos de Shakur Stevenson en abril del año pasado, el sonorense había pactado un regreso espectacular en febrero ante Navarrete, pero una lesión en las costillas acabó por retrasar sus planes.

Me siento bien físicamente y mentalmente, me he concentrado para regresar. Desafortunadamente tuve un problemita a mediados del año pasado, me caí de unas escaleras y me quebré las costillas de la espalda.

“Eso me detuvo un tiempo. Me recupero de eso, y ya cuando estábamos en preparación para pelear contra el ‘Vaquero’ Navarrete, me pegan un gancho al hígado y me las vuelven a lesionar. No estaba bien soldada la costilla. Entonces sentía que se me estaba cayendo el mundo, porque no se me estaban dando las cosas”, recordó.

Como parte de su plan de regreso, Valdez deberá medirse al californiano Adam López antes de pensar en una pelea por el título mundial Superpluma de la OMB, mismo que Navarrete defendió exitosamente ante el australiano Liam Wilson a principios de año.

“En el momento que el ‘Vaquero’ tocó la lona contra su rival pasado, me puse un poquito nervioso, porque yo quiero esa pelea para el público. Pero sacó la casta, demostró que un mexicano se muere en la raya.

Voy a hacer todo lo posible para ganar esta pelea contra Adam López, para que se dé esta pelea contra el ‘Vaquero”.

POR SEGUNDA OCASIÓN

Óscar Valdez se medirá a Adam López por segunda ocasión en su carrera, después de vencerlos por nocaut técnico en siete rounds durante 2019.