El tenor Arturo Chacón ofrecerá un homenaje a José Alfredo Jiménez

Guanajuato.- Como uno de los artistas más esperados de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino es como el sonorense Arturo Chacón regresa tras 10 años de su última presentación en el magno evento cultural.

Regreso después de 10 años de no cantar en el Cervantino y lo hago en la alfombra roja, a inaugurar el concierto de ópera y música mexicana. Se siente muy bonito regresar al festival que hoy por hoy es el más importante de Latinoamérica. Ir ahí como uno de los headlinners es un honor muy grande."

"Me siento honrado y agradecido por esta invitación, sobretodo porque representamos al estado de Sonora”, compartió Arturo Chacón en exclusiva para EL IMPARCIAL.

El tenor originario de Navojoa se presentará este 18 de octubre en el Teatro Juárez de Guanajuato con un concierto de ópera, para después dar paso a un homenaje a José Alfredo Jiménez, en conmemoración a su 50 aniversario luctuoso.

La primera parte es ópera, y todo lo demás José Alfredo. Me dijeron que cantara una o dos canciones, pero ya les dije que mejor un bloque completo. Me da gusto cantar en un teatro clásico para alguien muy especial. Todo es con mi pianista Roberto Berrocal. No nos pusieron mariachi pero Roberto es una maravilla, así que vamos a mezclar un poco el estilo de José Alfredo con un pianista que le sabe a todo”, adelantó.

“José Alfredo fue uno de los compositores artísticos que más influyeron en las generaciones de los últimos 50-70 años, incluyéndome. No hay familia que no haya cantado una canción de José Alfredo, ni festival o escuela. Todos los mexicanos hemos tenido algo que ver con él, y más que eso no creo que un artista no pueda haber influenciado a una sociedad tanto como lo hizo. Este homenaje aparte de merecido, se queda corto”.

La traviata Musica di Giuseppe Verdi Opera in tre atti Libretto di Francesco Maria Piave da La Dame aux camelias di Alexandre Dumas Nuova produzione creata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti DIRETTORE Jader Bignamini REGIA Sofia Coppola MAESTRO DEL CORO Roberto Gabbiani SCENE Nathan Crowley COSTUMI Valentino Garavani CON LA COLLABORAZIONE DI Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli COREOGRAFIA Stephane Phavorin LUCI Vinicio Cheli VIDEO A CURA DI Officine K INTERPRETI PRINCIPALI VIOLETTA VALERY Francesca Dotto / Maria Grazia Schiavo ALFREDO GERMONT Antonio Poli / Arturo Chacón-Cruz / Matteo Desole GIORGIO GERMONT Roberto Frontali / Giovanni Meoni FLORA Anna Malavasi GASTONE, VISCONTE DI LÉTORIÈRES Andrea Giovannini IL BARONE DOUPHOL Roberto Accurso IL MARCHESE D'OBIGNY Andrea Porta IL DOTTOR GRENVIL Graziano Dallavalle ANNINA Chiara Pieretti Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma Con sovratitoli in italiano e inglese Con il supporto della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti

Con casi 25 años de carrera artística, Arturo reconoce las dificultades que ha atravesado a lo largo de su trayectoria para alcanzar el éxito del que goza al día de hoy.

“Voy llegando a donde tenía que llegar. Es un trayecto muy difícil, una carrera de sacrificios. Estos pequeños detalles van haciendo que se conviertan en satisfacciones y hacen que merezcan la pena. Dejas de ver a tu familia, a tus amigos, sacrificas el arte por tu música, por tu alma para que se mantenga limpia de influencias que puedan darle al público algo menos. Debemos tener siempre esa conexión con el universo, la música, la poesía para que el público que reciba lo que merece: un canto puro, una expresión pura, es lo que busco desde que comencé a cantar”, compartió.

En sus próximas presentaciones, el cantante sonorense viajará a varios países de Europa como España, Francia e Italia, y planea continuar con los lanzamientos de sus sencillos musicales.

“Es un acceso para que la gente descubra mi música. Seguimos siempre lanzando sencillos nuevos. Ahora por el formato que tienen las plataformas, no es conveniente sacar discos enteros. Son 5 o 6 canciones al año. El próximo sale en Thanksgivving, la de ‘What a Wonderful World’, de Louis Amstrong, para celebrar la vida”, finalizó.

Tal vez te interese: Homenajearán a José Alfredo Jiménez por 50 años de su muerte