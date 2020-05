El sonorense Jesús Alcántar es el "Pogba" mexicano

HERMOSILLO, Sonora.- Su apodo del "Pogba mexicano" y la similitud con el jugador francés llamaron la atención nacional al convertirse en refuerzo del Necaxa y ahora, el sonorense Jesús Alberto Alcántar buscará demostrar en la cancha sus alcances.

El jugador surgido de la cantera de Cimarrones de Sonora, con una estatura de 1.90 metros, ahora formará parte del equipo de Necaxa a partir del próximo torneo, al llegar en calidad de préstamo de dos años y con opción de compra.

Conocido en el vestidor y en la cancha como “El Pogba” por su parecido al jugador francés del Manchester United, el defensor central de 16 de años de edad da un salto importante en su carrera tras dos temporadas con la filial sonorense de la Tercera División Profesional.

A principios de año, fue convocado a la Selección Nacional Sub 18 y con la cual disputó un torneo internacional en España, jugando como titular en la zaga central el último compromiso del representativo mexicano.

La verdad fue uno de mis compañeros, se llama Christian Rivera, es mi dupla en la central. Donde yo vivo en la Costa, a mí me decían ‘El Cherokee’, y yo llegando a Cimarrones mi compañero me dice: ‘Tú vas a ser el Pogba’.

"Se fue haciendo la costumbre, se me quedó así con el equipo. Es un buen apodo, me gusta que me digan así. Cuando estaba en la Selección Mexicana mis compañeros también me decían y se siente bonito que te digan así”.

En el último campeonato, Jesús Alcántar disputó doce partidos, todos ellos de titular, anotando dos goles y con un total de mil 80 minutos en cancha, en lo que fue el calendario regular de la categoría.

Para el Torneo Apertura 2020 de Fuerzas Básicas, se integrará a la filial Sub 17 de la escuadra hidrocálida.

En este momento, “El Pogba” se encuentra en preparación para disputar la liguilla de filiales de la Tercera División con la cantera sonorense, enfrentándose al cuadro de Tecos UAG en la ronda de los octavos de final.

“Cerré un ciclo de dos torneos con Cimarrones, hice un buen papel. Luego, con mis buenos recursos, logré mi sueño que era representar a México y ahorita va ser un poco más de privilegio para poder ir a la selección. También tengo que dar un poco más de mí, seguir trabajando para lo que viene”.