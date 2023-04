El saludo en los negocios

No podemos olvidar que el saludo es la primera muestra elemental de cortesía y una bienvenida: si lo hacemos correctamente es una demostración de amabilidad, cariño, respeto o consideración cuando estamos en contacto con otras personas, independientemente de que sea en la vida diaria o en el lugar de trabajo.

Y hablando de negocios, ¿el saludo es el mismo que el que realizamos todos los días? De cierta forma sí, sin embargo, en este ámbito debes cuidar tu imagen profesional y por lo tanto respetar, aunque sea un poco, algunos protocolos.

Al saludar, busca tener contacto visual con la persona y en la medida de lo posible, esbozar una buena sonrisa o gesto agradable; recuerda que el saludo es dejar una puerta abierta, y que éste puede variar de acuerdo a la cultura, ámbito, profesión, estado de salud, etcétera, por lo que si viajas de trabajo vale la pena investigar un poco antes de realizarlo.

Si el saludo es de mano, deberás dar la derecha extendiéndola por completo, dejando el dedo pulgar hacia arriba y estirando el brazo en ángulo recto-abierto.

Una vez juntas ambas manos, cerrar la mano envolviendo la mano de la otra persona de forma firme, pero sin hacer daño, cerrando los dedos entorno a su palma; al hacerlo, te recomiendo que el apretón sea corto pero firme y decidido, cuidando que tu mano esté limpia y seca.

La persona que inicia el saludo suele ser la que marca el tiempo de duración; evita, en la medida de lo posible, que éste sea débil o demasiado fuerte, saludar únicamente con la punta de los dedos, con ambas manos o sacudiendo repetidamente la mano.

Más personal

¿Está bien saludar de beso en alguna circunstancia? Sí, pero deberás antes considerar tu relación con la persona, el tipo de compañía donde trabajan (en las empresas más pequeñas, creativas o informales es más común) y la nacionalidad de la otra persona.

Si lo harás de esta manera, el acercamiento debe ser por la derecha, discreto, seco y al aire (la boca no debe tocar la mejilla).

Por otro lado, ¿y si aún utilizas el cubrebocas? Al saludar busca “sonreír con los ojos”), hazlo con voz en tono placentero y en lugar de estrechar la mano llévala al corazón, junta las palmas o da el puño.

Me imagino que al igual que a mí, alguna vez te ha pasado que buscas estrechar la mano al saludar y la otra persona no lo hace; si así es el caso, baja la mano e ignora cualquier incomodidad, aunque sepas que es lo correcto.

Otra pregunta que me hacen a menudo es: “Si me preocupan los gérmenes, ¿es necesario que salude de mano? Lo correcto sería dar la mano y luego, con discreción, ir al baño y lavártelas.

Las personas esperan que extiendas tu mano y si no lo haces, te estás distanciando de ellos, dando una muestra de desconfianza.



Adal Morones es empresario, conferencista, catedrático, desarrollador de negocios y consultor en Negocios e Imagen Pública.

Síguelo: @neuroimagen_mx