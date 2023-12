¡El Niño Jesús es el protagonista de su Navidad!

Hermosillo, Sonora.- La celebración de la Navidad tiene un gran significado para Doris Cecilia García Alvarado, pues considera que lo importante de la fecha es conmemorar el nacimiento del Niño Jesús y año con año lo representa con la colocación de un Nacimiento en el jardín de su casa.

Doris Cecilia, de 31 años de edad, es originaria de Tapachula, Chiapas, pero desde hace seis años radica en Hermosillo con su esposo y sus tres hijos, a quienes ha inculcado el verdadero significado de la Navidad, pues asegura que lo material y lo superficial sale sobrando.

De acuerdo a sus posibilidades, la residente de la invasión Nueva Ilusión coloca un Nacimiento de 40 piezas, que consta de las figuras más representativas en la escena, como José, María, el Arcángel Gabriel, los Reyes Magos, así como algunos pastorcitos y animalitos. Pero la pieza más importante para Doris Cecilia es la del Niño Dios, que coloca en el pesebre de madera dentro de un abundante jardín que ella misma diseñó con ayuda de su esposo, ya que es amante de la naturaleza y las plantas. Resaltó que a diferencia de los demás nacimientos es que en vez de una figura del Niño Jesús, coloca tres, los cuales representan a cada uno de sus hijos.

Otro de los factores que hace que la Navidad sea especial para Doris es que celebra su cumpleaños cada 24 de diciembre y a pesar de que su familia siempre mostró apatía por la Navidad, a ella siempre le ha gustado la celebración y nunca ha dejado de disfrutarla.

A mí siempre me ha gustado la Navidad, desde pequeña siempre me ha gustado poner el nacimiento. La Navidad para mí significa mucha paz y armonía, siempre me ha gustado y más que todo, adornar lo más que pueda. Me gusta todo el nacimiento y los niños”, expresó.