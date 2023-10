'El Dactar': Youtuber hermosillense que es amado y odiado por Centroamérica

Aunque la rivalidad futbolística entre México y los demás equipos de la zona de la Concacaf siempre ha existido por razones lógicas, es realmente con los aficionados centroamericanos con los que los seguidores de El Tri suelen discutir y este fenómeno ha venido tomando cada vez más fuerza con el uso de las redes sociales.

A esto se le han sumado una serie de canales en YouTube donde creadores de contenidos reaccionan a la prensa de países como Costa Rica, Honduras y Panamá; todos encabezados nada más y nada menos que por un hermosillense.

“El Dactar”, como se hace llamar en su canal, lleva más de dos años y medio compartiendo y comentando videos donde la prensa centroamericana trata de demeritar lo hecho tanto por los clubes mexicanos como la selección de nuestro país, lo cual le ha ganado miles de seguidores, pero también muchos detractores en esa parte del mundo.

“Principalmente, el tema es reacciones a la prensa centroamericana. Hace cuatro años atrás en mi perra vida me imaginaba lo que la prensa centroamericana decía de nuestro futbol, de la selección, de la liga, y sobre todo que se meten a veces con temas sociales.

“Un día me topé con un canal donde el compa este subía el video, no reaccionaba; yo miraba los videos y me iba con un coraje, y decía ‘¿pero por qué hablan así de México?, ¿por qué se expresan así de los jugadores?, ¿por qué a algunos se les nota como hasta un odio?’, me quedaba yo con eso”, comentó.

En su programa Promo Noticias, El Dactar es acompañado por Alexi Campos.

Si bien no fue el primero en subir videos exponiendo los comentarios que prensa extranjera hacía sobre nuestro futbol, sí fue quien terminó de dar el paso al frente y responderles con su propio material, algo que poco a poco se fue convirtiendo en su trabajo y que a la postre lo sacó de una dura crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

“En el 2020, en la final de León contra Pumas, yo estaba con un primo mío con el que veo los partidos y le digo ‘mira lo que anda diciendo la prensa de Centroamérica’. ‘¿Para qué los ves?’, me decía. ‘La gente no te va a pelar, nadie te está escuchando, así déjalo’. A los días se empieza a sentir mal él, después me empiezo a sentir mal yo y ¡tómala!, Covid.

“Un día me levanté hirviendo en calentura, agarré el celular, hice el canal, vi un video e hice un como un ‘speech’ donde reaccioné a ese video. Como a las tres horas me desperté y ese video tenía alrededor de 7 mil vistas y tenía 700 suscriptores. Dije ‘¡Ah chingado!, ¿neta?’. Yo ya tenía otro canal que había hecho dos años antes, que era de cocina, y en esos dos años no tenía ni la mitad de esos suscriptores”.

 

Actualmente su canal principal cuenta con más de 33 mil seguidores y cada vez ha ido creciendo más tanto en números como en relevancia, ya que es ampliamente reconocido por los periodistas deportivos de aquellos países e incluso ha tenido la oportunidad de entrevistar y debatir con varios de ellos.

“La gente de Honduras, Costa Rica, El Salvador… obviamente se empezó a molestar, más allá de que yo no los insulto, yo no cambio los nombres de los países, yo respeto mucho su cultura, sus temas sociales, políticos, yo no me meto absolutamente nada con eso.

“Pero aun así me empezaron a odiar, empecé a recibir amenazas de muerte. Cometí la gran tontería de dejar mis redes sociales en mi otro canal y una señora de Honduras se metió a mi Facebook, jaló imágenes de mi mamá, de mi hermana, de mi hijo, y les puso un efecto de sangre. ‘Así va a quedar tu familia’, me dijo”.

El hermosillense en su set de grabación.

Aunque admite no ser un profesional del periodismo deportivo, “El Dactar” afirma que ha aprendido bastante de sus errores a lo largo del tiempo que lleva reaccionando en sus videos, pero lejos de dejarlo, su intención es expandir sus contenidos en diferentes formatos, y ahora mismo cuenta con un noticiero (Promo Noticias), un programa de parodias y un documental en el que está trabajando.

“Hay miles que realmente vivimos de esto, que tenemos familias atrás. Cada video que subimos va con la bendición de que pegue, de que salga bien. Es importante las vistas, son importantes los suscriptores, pero en lo particular tengo la encomienda conmigo mismo de que la gente nos conozca aquí en Hermosillo.

“Es un contenido diferente, con algo de sarcasmo, con algo de comedia, pero con mucho respeto, con mucha investigación y con mucho corazón”, concluyó.

ÉL ES…

El Dactar

Profesión: Youtuber

Edad: 42 años

De: Hermosillo

Su canal: “El Dactar”